Banda Ultralarga, al via l'aggiornamento della mappatura della copertura in Italia

Infratel Italia, su incarico del MiSE, il Ministero dello Sviluppo economico, svilupperà l’attività di aggiornamento della mappatura della copertura del territorio nazionale con reti a banda ultralarga.

L'obiettivo di questo piano consiste nel verificare il mantenimento degli impegni di copertura assunti dagli operatori lo scorso anno e di ottenere l’evidenza dei nuovi interventi attuati e di quelli pianificati per il prossimo quinquennio, nonché di avere a disposizione una mappatura particolareggiata delle reti fisse NGA (Next Generation Access) e VHCN (Very High Capacity Network).

Inoltre, come previsto anche dal Recovery Plan, potranno essere stabiliti eventuali ulteriori interventi pubblici. Ciò sarà definito sulla base degli esiti dell’aggiornamento della mappatura che riguarda tutte le aree del Paese, fatta eccezione per quelle oggetto degli interventi già finanziati e in corso di attuazione nell’ambito del “Piano di intervento nelle aree bianche”.

Infratel comunica che le telco "dovranno presentare piani chiaramente riferibili a decisioni strategiche ed esecutive". In particolare, dovrà essere indicato:

un piano dettagliato degli investimenti , che includa per ogni fase di attuazione le date di inizio e completamento e gli elementi che ne evidenzino la concreta attuabilità;

, che includa per ogni fase di attuazione le date di inizio e completamento e gli elementi che ne evidenzino la concreta attuabilità; architettura e struttura della rete sul territorio con numero siti, dislocazione territoriale, apparati e tecnologie previste;

con numero siti, dislocazione territoriale, apparati e tecnologie previste; dimensionamento dei siti radio (con evidenza dei metodi e parametri utilizzati per le simulazioni radioelettriche) in termini di numero medio di utenti per sito e per antenna, coerente con quanto fornito nei questionari compilati per civico e dimensionamento della banda, della rete dati e di trasporto.

Tutte queste informazioni, accompagnate dalla documentazione attestante la credibilità dei rispettivi piani di copertura, dovranno essere inviate dagli operatori entro il prossimo 15 giugno.