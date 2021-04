Euro digitale: ecco cosa ne pensano i cittadini europei

Introdurre in Europa una valuta digitale non è un percorso né scontato, né breve, ma qualcosa continua a muoversi. La Banca Centrale Europea pubblica oggi i risultati della consultazione pubblica* che era stata indetta nell'autunno dello scorso anno. Si tratta di informazioni che di fatto permettono di valutare come il progetto dell'Euro Digitale potrebbe essere accolto dai cittadini europei e quali sono le esigenze che l'euro digitale dovrebbe soddisfare. Da sapere: lo scopo a cui punta l'Europa è introdurre una moneta di banca centrale in forma elettronica che tutti i cittadini europei potranno utilizzare per effettuare i pagamenti. Avrà la stessa funzione delle banconote ma in forma digitale. L'euro digitale affiancherà il denaro contante senza sostituirlo.

PRIVACY E SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

L'euro digitale dovrebbe essere in primo luogo uno strumento che garantisce privacy e sicurezza. Sia i cittadini sia le imprese europee vedono nella tutela della privacy un requisito essenziale per scongiurare attività illecite, ma solo meno di un partecipante su dieci è favorevole all'anonimato completo. La valuta digitale dovrebbe inoltre essere utilizzabile in ogni Stato membro dell'Unione Europea, senza costi aggiuntivi e anche in modalità offline. Più nel dettaglio, sono queste le priorità manifestate dai partecipanti alle consultazioni: tutela della privacy (43%)

sicurezza (18%)

possibilità di utilizzo in tutta l'area euro (11%)

utilizzo senza costi aggiuntivi (9%)

utilizzo anche in modalità offline (8%)

Ci sono poi ulteriori dati degni di nota emersi dalle consultazioni: 2/3 dei partecipanti riconosce l'importanza dell'introduzione di servizi innovativi che permettono di accedere all'euro digitale

è emersa una preferenza per integrare l'euro digitale nei sistema bancari e di pagamento esistenti

1/4 dei partecipanti ritiene uno degli scopi dell'euro digitale sia rendere meno costosi e più veloci i pagamenti transfrontalieri, e vorrebbe che l'euro digitale sia usabile - limitatamente - anche al di fuori dell'area euro

molti partecipanti hanno inviato suggerimenti di carattere tecnico per consentire all'euro digitale di svolgere funzioni simili a quelle del denaro contante, ad esempio: 1/4 ritiene che sarebbe opportuno ricorrere a carte/smartcard o agli smartphone (dotati di apposite soluzioni per garantire la sicurezza delle transazioni) per la metà dei partecipanti sarebbe necessario prevedere almeno dei limiti all'ammontare di valuta digitale detenuta



LE PROSSIME TAPPE

I risultati della consultazione non possono essere considerati rappresentativi dell'opinione prevalente in tutti i cittadini europei, ma traspare comunque una buona predisposizione ad accogliere l'euro digitale a patto che vengano soddisfatte le richieste - privacy e sicurezza innanzitutto. Il prossimo passo dalla BCE è in primo luogo tenerne conto: Un euro digitale può avere successo soltanto se risponde alle esigenze dei cittadini europei. Faremo del nostro meglio per assicurare che un euro digitale sia in linea con le aspettative dei cittadini che sono emerse dalla consultazione pubblica. Fabio Panetta, membro Comitato esecutivo BCE

In concreto il piano prosegue secondo quanto comunicato in precedenza. La consultazione ha infatti fornito indicazioni in vista della decisione che la BCE dovrà assumere entro metà 2021: se, come sembra, non ci saranno sorprese, a partire da tale data la BCE avvierà l'indagine formale con l'obiettivo di realizzare in concreto l'euro digitale. Perché la nuova moneta possa andare a regime ci potrebbero però volere 4-5 anni, ma anche prima di tale termine ci potrebbero essere le prime forme di sperimentazione.

VIDEO

*la consultazione è stata indetta il 12 ottobre 2020 e si è conclusa il 12 gennaio 2021. Sono state 8.200 le risposte fornite. La maggior parte dei partecipanti (94%) è formata da cittadini privati, la restante parte da professionisti. Le risposte inviate provengono principalmente da Germania (47%), Italia (15%) e Francia (11%).