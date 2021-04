Consiglio di Stato: Facebook non è gratuito, si paga con i propri dati personali

FACEBOOK NON È GRATUITO

Per questo motivo, l'Antitrust aveva comminato una nuova multa da 7 milioni di euro lo scorso febbraio. Dal canto suo, Facebook ha presentato ricorso al Consiglio di Stato per l'accusa di pratica ingannevole, ma i giudici hanno confermato la sentenza del TAR , e la multa da 5 milioni di euro.

Il TAR del Lazio aveva accolto parzialmente il ricorso presentato da Facebook con riferimento alla pratica aggressiva, ma aveva invece confermato la pratica ingannevole. Quindi, la sanzione era stata ridotta da 10 a 5 milioni di euro , e Facebook aveva successivamente eliminato la frase "Iscriviti. È gratis e lo sarà per sempre", senza tuttavia indicare in maniera chiara l'uso commerciale dei dati.

UNA QUESTIONE PIÙ AMPIA

Il Consiglio di Stato conferma quindi che Facebook non è gratis perché i suoi profitti derivano dalla raccolta e dall'utilizzo di dati personali. Tuttavia, la sentenza solleva anche questioni rilevanti per i diritti del singolo nell'economia digitale, dal web ai social, fino alla sanità e alle aziende che ricorrono all'intelligenza artificiale. Come ha sottolineato Guido Scorza, componente dell'Autorità Garante Privacy:

La sentenza apre la porta a molte questioni rilevanti, per esempio: un contratto, come in questo caso per l'uso di un social ma gli esempi su internet sono numerosi, vedi Google e altri servizi, può essere basato sul commercio di dati personali? E chi è competente a garantire misure sufficienti a tutela degli utenti, in questo commercio? Il Garante Privacy o l'Antitrust?

Negli ultimi tempi, il clima è molto cambiato per quanto riguarda dati e diritti connessi. È interessante infatti notare che, nel ricorso rigettato dal Consiglio di Stato, Facebook abbia incentrato la propria difesa sull'importanza dei dati personali, sostenendo che - siccome sono diritti fondamentali della persona - sarebbero un bene al di sopra del commercio e quindi non possono essere ridotti a un mero interesse economico, e quindi non si potrebbe applicare la disciplina Antitrust in materia di pratiche commerciali scorrette.

Il Consiglio non ha però aderito a questa tesi, perché significherebbe negare l'evidenza, cioè che questi dati vengono in effetti raccolti e trattati a scopi commerciali e di profitto. Secondo Scorza, la sentenza apre alla necessità di una collaborazione tra diverse autorità - come Antitrust e Garante Privacy - allo scopo di proteggere questo diritto fondamentale; una tesi proposta recentemente anche dall'ex Garante Privacy Franco Pizzetti.