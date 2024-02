Microsoft e il futuro di Xbox, disponibile il podcast speciale | tutte le novità

Tra poche ore, precisamente alle nostre 21:00, conosceremo “ il futuro di Xbox ”, per usare le parole di Microsoft stessa. Qualche giorno fa il colosso di Redmond ha annunciato che questa sera pubblicherà una puntata speciale del suo podcast ufficiale in cui interverranno tre dei nomi più importanti della sua divisione gaming, tra cui Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Booty.

L’episodio sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast, come Spotify e Apple Podcast, e sul canale YouTube ufficiale di Xbox. Alcuni giornali statunitensi secondari riportano che sarà in diretta streaming, ma non ci sono indicazioni ufficiali - potrebbe anche essere preregistrato. In ogni caso, stiamo monitorando la situazione e aggiorneremo l’articolo quando uscirà un video seguibile su YouTube; aggiungeremo anche tutte le novità man mano che saranno annunciate.