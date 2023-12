Bobby Kotick lascia Activision: data ufficiale e dettagli sulla riorganizzazione

Al comando di Activision dai primi anni novanta, Robert "Bobby" Kotick è il procinto di dimettersi come già annunciato in seguito all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Questa volta, però, c'è una data ufficiale ed è il 29 dicembre come rivelato dallo stesso dirigente in una mail rivolta ai dipendenti della compagnia.



Parallelamente sia Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, che Matt Booty, da fine ottobre a capo degli Xbox Game Studios, hanno inviato memo interni che rivelano sia come cambierà l'organizzazione aziendale di Activision Blizzard, sia un'importante novità per ZeniMax/Bethesda.

I CAMBIAMENTI IN SEGUITO ALL'ADDIO DI KOTICK

Per il momento, va detto, gran parte dei dirigenti di Activision Blizzard resteranno al loro posto. Fanno eccezione la direttrice delle comunicazioni Lulu Meservey, che si dimetterà a fine gennaio, e il vicepresidente di Activision Blizzard Humam Sakhnini, che se ne andrà a fine dicembre. Per il resto la struttura dirigenziale della compagnia andrà a integrarsi con quella di Microsoft Gaming. Ed è per questo che non è previsto un vero e proprio sostituito per la posizione di Bobby Kotick. Sarà infatti Matt Booty a fare da punto di riferimento per il presidente di Blizzard Mike Ybarra, per il suo vice Thomas Tippl e per il presidente di Activision Publishing, Rob Kostich.

Le altre figure chiave della compagnia andranno invece a interfacciarsi con i corrispettivi Microsoft. Il direttore delle comunicazioni Brian Bulatao risponderà a Dave McCarthy, il direttore delle risorse umane Julie Hodger risponderà a Cynthia Per-Lee, il capo dell'ufficio legale Grant Dixton risponderà a Linda Norman e il direttore finanziario Armin Zerza farà lo stesso con Tim Stuart. Nessuna rivoluzione, quindi, almeno per ora. Dal messaggio di Spencer sembra infatti che Tippl, Bulatao, la Hodger, Dixon e Zerza siano destinati a lasciare la compagnia o comunque a cambiare ruolo quando arriverà la fine del periodo di transizione, prevista per marzo 2024.

Bobby Kotick è stato regista della fusione che ha portato alla nascita di Activision con Blizzard, un'operazione da 18,8 miliardi di valore stimato che ha visto nascere un colosso del modo dei videogiochi. Ed è stato un attore fondamentale nell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft come ha sottolineato Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, nei ringraziamenti che fanno da apertura al suo memo aziendale. Ma è stato anche protagonista di accuse e scandali legati alle condizioni lavorative all'interno di Activision Blizzard, tra i possibili motivi del suo addio a una compagnia che ha condotto per 32 anni.

Sotto la guida di Bobby, Activision Blizzard, nelle sue numerose incarnazioni, è stata un robusto pilastro dei videogiochi. Che si tratti di Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush Saga o di qualsiasi altro titolo, i suoi team hanno creato franchise amatissimi e intrattenuto centinaia di milioni di giocatori per decenni. Vorrei ringraziare Bobby per il suo inestimabile contributo a questo settore, per la sua collaborazione nella chiusura dell'acquisizione di Activision Blizzard e per la sua collaborazione in seguito alla chiusura stessa, e auguro a lui e alla sua famiglia il meglio per la sua prossima avventura. - Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming

NOVITÀ ANCHE PER ZENIMAX/BETHESDA

Per quanto riguarda Zenimax Media, la società madre di Bethesda, la novità riguarda il ruolo di coordinatore dei team di sviluppo che sarà ricoperto da Jill Braff. Riferiranno a lui quindi Todd Vaughn, Matt Firor, Paul Jensen, Heather Cooper e Todd Howard, al momento impegnato a festeggiare il grande successo di Starfield.



Braff è il supervisore della divisione Microsoft Casual Games, ma in seguito all'acquisizione di Zenimax/Bethesda da parte di Microsoft si è occupato dell'integrazione tra le due realtà, lavorando a stretto contatto con i team di sviluppo. Inoltre vanta un curriculum di tutto rispetto. In passato ha infatti lavorato per Nintendo, Sega, Glu Mobile, Warner Bros. e Home Shopping Network.

Jill vanta una vasta esperienza nel settore dei giochi e dell'intrattenimento, con ruoli precedenti presso Nintendo, Sega, Glu Mobile, Home Shopping Network e presso Warner Bros. nella creazione di attività online e di marketing per l'Ellen DeGeneres Show. - Matt Booty, capo degli Xbox Game Studios

Nonostante l'importante ruolo gestionale affidato a Jill Braff, il comando di Zenimax Media e quindi di Bethesda resterà saldamente in mano a Jamie Leder, l'attuale CEO della compagnia, mentre i team di sviluppo continueranno a lavorare in modo semi-indipendente.