PC Windows, l'app HP Smart si installa da sola e cambia il nome alle stampanti

Sul vostro PC vi siete ritrovati l'app HP Smart senza averla mai installata? La vostra stampante è stata rinominata come "HP" anche se non lo è? E ancora: facendo doppio clic sul display della vostra stampante vi compare l'errore "nessuna attività disponibile per questa pagina"? Se è così, sappiate che non siete i soli, e Microsoft si è già messa in moto per cercare di risolvere il problema.

Nessun rischio brick, in questo caso, solamente un fastidioso comportamento riscontrato su dispositivi Windows 10 e 11 con accesso al Microsoft Store: la cattiva notizia è che la soluzione non è ancora stata trovata, quella buona è che la società di Redmond ha riconosciuto il problema e sta lavorando con i partner per trovare una soluzione quanto prima.

NOTA: sono soggetti al problema esclusivamente i PC Windows 10/11 con accesso al Microsoft Store: quelli che non hanno accesso allo store non possono essere colpiti poiché in questo caso il sistema non è in grado di installare l'app HP Smart.

Ecco i "sintomi" più classici sinora riscontrati:

sul PC Windows 10/11 appare l'app HP Smart senza che l'utente l'abbia mai installata

le stampanti vengono automaticamente rinominate in stampanti HP (anche se di altre marche). Cambia l'icona, così come il nome: il più diffuso è HP LaserJet M101-M106

se si fa un doppio click sul display della stampante compare il messaggio di errore riportato in apertura articolo

Microsoft specifica che non si tratta di un problema causato da un aggiornamento HP. Fortunatamente le stampanti continuano a funzionare correttamente nei processi di stampa e scannerizzazione dei documenti. Come riporta Microsoft, "le stampanti continueranno ad utilizzare i driver previsti per le operazioni di stampa".