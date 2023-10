Starfield ora permette di regolare il campo visivo | Patch 1.7.36

Starfield si aggiorna ancora: la nuova versione è la 1.7.36, e si concentra ancora su bug fix e miglioramenti vari dell'esperienza d'uso, ma Bethesda mantiene la prima promessa che aveva fatto in occasione della distribuzione della patch precedente e introduce lo slider per il campo visivo (FOV, Field Of View). O meglio, gli slider: ce ne sono due, uno per la visuale in prima persona e uno per quella in terza, e si trovano nel menu Accessibilità delle impostazioni, come potete vedere nello screenshot qui di seguito. Per il resto non ci sono molte novità: qualche miglioramento prestazionale e la correzione di un bug durante la quest Echi dal passato. Riportiamo di seguito il changelog integrale ufficiale: #### Generali - Campo visivo: nelle impostazioni ora ci sono slider che permettono ai giocatori che utilizzano la visuale in prima o terza persona di regolare il campo visivo.

#### Prestazioni e stabilità - [SOLO PC] Migliorata la stabilità per le GPU Intel Arc. - Diverse modifiche volte a migliorare prestazioni e stabilità.

#### Missione - Echi dal passato: risolto un problema per cui le creature scavatrici potevano scegliere un luogo che impediva la progressione.

Come potete vedere dallo screenshot, la patch è relativamente leggera (per essere un gioco da oltre 100 GB, quantomeno), il che conferma la sua natura di hotfix. È già in distribuzione sia su Xbox sia su PC (Steam e Microsoft Store), e dovrebbe essere applicata automaticamente la prossima volta che lancerete il gioco. Gli slider variano da 70 a 110°; in prima persona il valore predefinito è 85, in terza è 70. L'alterazione del FOV è un po' come giocare con i livelli di zoom di una fotocamera quando si scatta una foto: un FOV basso è paragonabile all'uso di una telefoto, e più lo si alza più ci si addentra nel territorio dell'ultra-grandangolo. Di seguito una rapida comparativa - gli screenshot sono stati scattati con il personaggio posizionato esattamente nello stesso punto:

Un FOV alto è generalmente apprezzato, soprattutto nel multiplayer competitivo, perché il giocatore vede una porzione maggiore del mondo di gioco, ed è utile soprattutto per gestire avversari ai bordi del campo visivo che con un FOV basso sarebbero semplicemente invisibili, però ha la controindicazione di rendere il senso di profondità innaturale, diciamo così (che si percepisce soprattutto quando si inizia a muovere il mouse per guardarsi intorno). In genere si considera un FOV tra gli 85 e i 90° come il compromesso ideale per la vista e la percezione di profondità umana.