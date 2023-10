Microsoft e Amazon oggetto di un'indagine sui servizi cloud nel Regno Unito

L'ente regolatore Office of Communications (Ofcom) ha chiesto all'organo antitrust del Regno Unito, la Competition and Markets Authority o CMA, di avviare un'indagine relativa alla posizione dominante nel mercato inglese dei servizi cloud di Amazon e Microsoft. Oggetto della richiesta è stabilire se i due colossi hanno messo in atto pratiche che hanno reso più difficile per le aziende britanniche rivolgersi a più di un fornitore cloud.

A preoccupare Ofcom sono i risultati di uno studio di mercato, condotto in prima persona dall'ente regolatore e pubblicato ad aprile, che ha rilevato come Amazon e Microsoft, nel 2022, siano arrivate a contendersi il 70-80% dell'infrastruttura pubblica cloud del Regno Unito, staccando in modo a dir poco netto gli altri fornitori. Basti pensare che il concorrente più vicino è risultato essere Google, con una quota di mercato del 5-10%. Non sorprende più di tanto, di conseguenza, che la CMA abbia accettato la richiesta dell'ente regolatore, dando il via a un'indagine che si concluderà entro il 25 aprile 2025.

Il gruppo di inchiesta indipendente della CMA condurrà un'indagine per determinare se la concorrenza in questo mercato funziona bene e, in caso contrario, per determinare quali azioni dovrebbero essere intraprese per risolvere eventuali problemi riscontrati. - Sarah Cardell, CEO di CMA

Per motivare la sua richiesta, Ofcom ha menzionato preoccupazioni in merito alle pratiche di licenza software, soprattutto per quanto riguarda Microsoft, oltre ad aver individuato tre punti principali che renderebbero difficile utilizzare servizi cloud di diversi fornitori o cambiare fornitore: Tariffe di uscita , ovvero spese che i clienti del cloud devono pagare per spostare i loro dati fuori dal cloud

, ovvero spese che i clienti del cloud devono pagare per spostare i loro dati fuori dal cloud Sconti che possono incentivare i clienti a utilizzare un solo fornitore di servizi cloud

che possono incentivare i clienti a utilizzare un solo fornitore di servizi cloud Ostacoli tecnici che possono impedire ai clienti di passare da un cloud all'altro o di utilizzare più di un provider

In risposta a Ofcom, Amazon ha dichiarato che le conclusioni dell'ente regolatore sono basate su "una concezione profondamente sbagliata del funzionamento del settore IT e dei servizi e sconti offerti." Inoltre ha aggiunto che "Qualsiasi intervento ingiustificato potrebbe provocare danni involontari a clienti IT e concorrenza." Ciononostante la compagnia di Bezos ha dichiarato che collaborerà con la CMA, pur non essendo stata citata direttamente dall'organo antitrust a differenza di Microsoft. La casa di Redmond si è comunque detta più che disposta a chiarire la sua posizione. Inoltre ha aggiunto di essere impegnata garantire competitività e innovazione nel settore cloud britannico. Nel frattempo, però, è già alle prese con un'indagine da parte delle autorità europee avviata in seguito a una denuncia del gruppo Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE) che, paradossalmente, include Amazon tra i suoi membri. Resta inoltre da vedere l'esito della nuova e ultima indagine della CMA in merito all'acquisizione di Activision-Blizard da parte del colosso di Redmond.