LinkedIn chiude le sue attività in Cina e taglia oltre 700 posti di lavoro

"La concorrenza è agguerrita e il clima macroeconomico è diventato difficile". Sono queste le principali motivazioni che hanno portato LinkedIn , società acquisita da Microsoft nel giugno 2016 per 26,2 miliardi di dollari, a decidere la chiusura della sua attività in Cina ed il conseguente taglio di 716 posti di lavoro.

LINKEDIN CHIUDE L'APP INCAREER IN CINA

In una lettera inviata ai dipendenti e pubblicata su LinkedIn, il CEO della società, Ryan Roslansky, ha sottolineato la "necessità" di tagliare i costi e semplificare le operazioni per "adattarsi ai cambiamenti" di un mercato in continua evoluzione.

"Nel corso degli anni abbiamo dovuto prendere decisioni difficili per assicurarci di impostare l'azienda per realizzare la nostra visione, e oggi condivido una di queste decisioni. Mentre guidiamo LinkedIn attraverso questo panorama in rapida evoluzione, stiamo apportando modifiche alla nostra Global Business Organization (GBO) e alla nostra strategia per la Cina"

LinkedIn è stata una delle poche società tech statunitensi a gestire fino a oggi un social network in un paese in cui internet è sottoposto a una notevole censura da parte del governo. Le aziende tech che operano in Cina, infatti, sono costantemente sotto pressione per bloccare contenuti indesiderati e argomenti considerati politicamente sensibili.