Bill Gates parla dell'IA: una pausa allo sviluppo "non risolverebbe le sfide"

In un'intervista rilasciata alla Reuters, Bill Gates, il filantropo e co-fondatore di Microsoft, ha voluto esprimere il suo pensiero in merito alla lettera aperta pubblicata la scorsa settimana su Future of Life Institute in cui oltre 1000 esperti di intelligenza artificiale, tra cui Elon Musk e Steve Wozniak, richiedevano una "pausa di sei mesi" nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni sottolineando l'importanza di valutare attentamente i potenziali rischi e benefici per l'umanità prima di procedere su vasta scala.

UNA PAUSA NON RISOLVEREBBE NULLA

Microsoft ha investito diversi miliardi di dollari in OpenAI , la società che ha sviluppato ChatGPT, cercando di superare tutta la concorrenza in questo settore. Nonostante ciò, Bill Gates ha affermato di non credere che la richiesta di una pausa ad una specifica società possa "risolvere" eventuali problemi . Gates ha sicuramente riconosciuto i grandi benefici che può portare l'intelligenza artificiale ma ha sottolineato anche l'importanza di identificare le aree con più difficoltà e di lavorare per cercare di superarle.

Secondo Gates, "qualsiasi richiesta di mettere in pausa lo sviluppo dell'IA non risolverà le sfide future" ma andrebbe invece sottolineato quanto sia importante "concentrarsi su come utilizzare al meglio gli sviluppi dell'IA, poiché sarebbe difficile capire come una pausa potrebbe funzionare a livello globale".

IA PER RIDURRE DISUGUAGLIANZE

Sebbene sia attualmente molto impegnato nelle sue opere filantropiche tramite la "Bill and Melinda Gates Foundation", Gates ha sempre sostenuto l'IA, definendola rivoluzionaria e proprio il giorno prima della pubblicazione della lettera aperta, in un post intitolato "The Age of AI has begun" sul suo blog, Gates ha sottolineato che l'IA dovrebbe essere utilizzata per ridurre le disuguaglianze del mondo.

Sempre in merito alla lettera, infine, Gates ha anche affermato che non sarebbe sicuramente semplice far rispettare le modalità di una "pausa nello sviluppo dell'IA" esprimendo delle perplessità anche su chi potrebbe fermare il progresso e su come ogni Paese del mondo accetterebbe una pausa e concludendo dicendo che "ci sono molte opinioni diverse in questo settore".