Microsoft rilascia la Patch Tuesday di marzo: corrette 2 vulnerabilità zero-day

Microsoft ha iniziato il rilascio del Patch Tuesday di marzo che va a correggere 83 vulnerabilità ( lo scorso febbraio erano 77 )che interessano il sistema operativo Windows e le sue applicazioni. Tra queste due di tipo zero-day , di cui una in Outlook, che risultano essere state già attivamente sfruttate in rete. Microsoft raccomanda di procedere quanto prima all’aggiornamento dei sistemi per non esporli a un elevato rischio di attacco informatico.

LE VULNERABILITÀ CORRETTE

In questo elenco non sono presenti le 21 vulnerabilità che Microsoft ha già risolto nel browser Edge prima dell'aggiornamento.

Nove delle 83 vulnerabilità corrette sono state classificate come "Critiche" , il che significa che gli hacker potrebbero usarle per vari attacchi. Le altre hanno invece un indice di gravità importante e solo una è stata classificata con gravità moderata.

DUE SONO DI TIPO ZERO-DAY

Patch Tuesday, come detto, risolve due vulnerabilità zero-day, ossia già attivamente sfruttate in attacchi informatici prima della correzione.

La prima è "Microsoft Outlook Elevation of Privilege Vulnerability (CVE-2023-23397)". Se sfruttata con successo, questa vulnerabilità potrebbe consentire l'uso di un’e-mail appositamente creata per forzare i dispositivi attaccati a connettersi a una URL remota a cui viene successivamente trasmesso l’hash Net-NTLMv2 dell’account Windows compromesso. Non sarebbe necessario leggere o visualizzare in anteprima un'e-mail, poiché il server attiverebbe automaticamente la vulnerabilità durante l'elaborazione del messaggio.

La seconda è la "Vulnerabilità di bypass della funzionalità di sicurezza di Windows SmartScreen (CVE-2023-24880)". Se sfruttata, potrebbe consentire il bypass delle funzioni di sicurezza creando file dannosi eseguibili che consentono di eludere le difese del Mark of the Web (MOTW), con conseguente perdita limitata dell’integrità e della disponibilità di funzioni di sicurezza di Windows e delle sue applicazioni, compresa la suite Office. Il flag MOTW consente di segnalare se un file è stato scaricato da Internet o se proviene da dispositivi remoti, potenzialmente non attendibili.

Patch Tuesday di marzo viene distribuito da Microsoft tramite Windows Update e altri sistemi di gestione degli aggiornamenti come WSUS oltre al download diretto.