Microsoft-Activision, la Commissione UE sembra essersi convinta

La commissione UE dovrebbe emettere una decisione definitiva entro il 25 aprile, e alla luce dei contratti (che, ricordiamo, garantiscono la disponibilità sulle rispettive piattaforme dell’ acclamato franchise di FPS , proprietà appunto di Activision, per i prossimi dieci anni , a parità di funzionalità e tempistica rispetto a Xbox/PC), non imporrà a Microsoft condizioni gravose come la vendita di altre risorse. Vale la pena ricordare che Nintendo ha effettivamente firmato l’accordo, mentre Sony ancora no.

A quanto pare gli accordi di licenza di Call of Duty proposti da Microsoft alle sue due principali concorrenti nel mondo dei videogiochi, naturalmente Sony e Nintendo, hanno colpito nel segno: secondo fonti di Reuters, almeno l’Antitrust dell’ Unione Europea sembra essersi convinta ad approvare l’acquisizione di Activision Blizzard da parte del colosso di Redmond , annunciata ormai 14 mesi fa - una delle manovre finanziarie più grosse di sempre, e non solo per il settore, con 69 miliardi di dollari sul piatto.

Proprio Sony è stata una delle principali oppositrici dell’acquisizione, e proprio per via di Call of Duty. La produttrice di PlayStation ritiene che al giorno d’oggi CoD è lo sparatutto online per antonomasia, e che non possa essere sostituibile; di conseguenza, se Microsoft decidesse di renderlo un’esclusiva PC/Xbox sarebbe un danno irreparabile per tutti i concorrenti. Donde l’idea da parte di Microsoft, che pubblicamente ha sempre sostenuto che il suo obiettivo sia tutto l’opposto di rendere Call of Duty un’esclusiva, di impegnarsi nero su bianco, con contratti legalmente vincolanti, in questo senso.

Superato lo scoglio europeo (naturalmente, ancora tutto in via ipotetica), ne rimangono ancora due decisamente grossi: quello britannico e quello statunitense. Ormai, come dicevamo, il tempo stringe, e supponiamo che a breve avremo aggiornamenti anche da quei canali.