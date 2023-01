Microsoft e OpenAI, nuovo atto: investimento multimiliardario ufficiale

Microsoft e OpenAI annunciano una nuova fase della loro collaborazione a lungo termine che si basa su un "investimento pluriennale e multimiliardario" sull'intelligenza artificiale. L'accordo prevede che ciascuna delle due aziende (anche se per OpenAI è un termine improprio, è una non profit) possa utilizzare e vendere in modo indipendente i prodotti della tecnologia che muove, con risultati da non credere, ChatGPT. Tre i punti della nuova fase:

supercomputing su larga scala: Microsoft potenzierà gli investimenti su sviluppo e implementazione dei sistemi di supercomputing che accelerano la ricerca sull'IA di OpenAI. "Continueremo inoltre a sviluppare - si legge - l'infrastruttura AI leader di Azure per aiutare i clienti a creare e distribuire le loro applicazioni AI in tutto il mondo"

Microsoft potenzierà gli investimenti su sviluppo e implementazione dei sistemi di supercomputing che accelerano la ricerca sull'IA di OpenAI. "Continueremo inoltre a sviluppare - si legge - l'infrastruttura AI leader di Azure per aiutare i clienti a creare e distribuire le loro applicazioni AI in tutto il mondo" nuove esperienze basate sull'IA : Microsoft distribuirà i modelli sviluppati da OpenAI nei prodotti consumer e aziendali, introducendo nuove esperienze digitali basate sull'IA di OpenAI. "Ciò include il servizio Azure OpenAI di Microsoft, che consente agli sviluppatori di creare applicazioni AI all'avanguardia attraverso l'accesso diretto ai modelli OpenAI supportati dalle funzionalità aziendali di Azure e dall'infrastruttura e dagli strumenti ottimizzati per l'intelligenza artificiale"

: Microsoft distribuirà i modelli sviluppati da OpenAI nei prodotti consumer e aziendali, introducendo nuove esperienze digitali basate sull'IA di OpenAI. "Ciò include il servizio Azure OpenAI di Microsoft, che consente agli sviluppatori di creare applicazioni AI all'avanguardia attraverso l'accesso diretto ai modelli OpenAI supportati dalle funzionalità aziendali di Azure e dall'infrastruttura e dagli strumenti ottimizzati per l'intelligenza artificiale" cloud provider esclusivo: Azure sarà il cloud provider esclusivo di OpenAI.

Il punto più rilevante dei tre è evidentemente il secondo, quello in cui Microsoft di fatto afferma di esser pronta a integrare nei propri prodotti la tecnologia che fa di ChatGPT una sorta di essere umano digitale super colto e iper intelligente. L'azienda non è stata molto chiara, non una novità per questo genere di comunicati, ma la sensazione è che le indiscrezioni delle settimane scorse si stiano concretizzando.

I comunicati - uno per parte - non contengono cifre, dollari. L'ultima indiscrezione parlava di un versamento da ben 10 miliardi di dollari nelle casse di OpenAI da parte di Microsoft e altri investitori, finanziamento che, chissà, allo stato attuale non si è ancora concretizzato ma che fiutando l'andamento della storia e il riferimento a un"investimento multimiliardario" non sembra poi così improbabile. Si è detto ad esempio che l'obiettivo di Microsoft sia di integrare la tecnologia di ChatGPT in Bing, ma anche all'interno dei componenti del pacchetto Office come PowerPoint, Excel o Outlook.