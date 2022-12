Game Pass: Microsoft pensa ad un piano "lite" con la pubblicità

Il Game Pass Ultimate rappresenta una delle migliori proposte in abbonamento tra quelle presenti nel mercato videoludico, ma sembra che Microsoft non abbia intenzione di fermarsi alla proposta attuale e che sia alla ricerca di ulteriori possibilità per espandere l'accesso al Game Pass.

PUBBLICITÀ E 3 EURO AL MESE: LA SCELTA VINCENTE?

Prima di addentrarci nell'analisi della tabella che trovate qui sotto, ricordiamo che si tratta di una proposta ipotetica che Microsoft ha incluso in un sondaggio, quindi non è detto che questa rappresenterà l'offerta del piano finale (o che questo venga commercializzato), tuttavia ci fornisce delle indicazioni interessanti riguardo la direzione verso la quale la casa di Redmond sta valutando di muoversi .

A differenza di quanto sta avvenendo nel mondo dei servizi di streming video, la prima proposta di Microsoft per un piano supportato dalla pubblicità appare estremamente concorrenziale, in quanto potrebbe abbattere il costo dell'abbonamento mensile portandolo a soli 2,99 euro . Al momento, infatti, i piani Microsoft hanno un prezzo di 9,99 euro per il Game Pass console o PC , mentre si arriva a 12,99 euro per quello Ultimate , che include tutto il massimo dell'offerta Xbox.

Come possiamo vedere dalla tabella comparativa, il piano da 2,99 euro al mese include tantissime rinunce che lo rendono un'opzione sicuramente non alternativa al Game Pass Ultimate, ovvero non si tratta dello stesso piano ma con in più la pubblicità, bensì di un tier che parla ad un pubblico totalmente diverso rispetto a quello tradizionale.

Questo lo possiamo capire dalla composizione dell'offerta, la quale include esclusivamente l'accesso ai titoli first party più vecchi di 6 mesi e alle funzionalità multi giocatore online. Per alcuni potrebbe essere considerata anche come un'alternativa all'attuale Live Gold (ma non sembrano essere presenti i giochi mensili gratuiti), il quale ha un costo di 6,99 euro al mese se acquistato esternamente al pacchetto Game Pass.

Il piano economico include ovviamente la necessità di visualizzare annunci pubblicitari prima delle partite, è valido per un solo giocatore e potrebbe essere utilizzato sia da console che PC, mentre non supporta funzionalità più avanzate come la riproduzione dei titoli in cloud e offre anche un catalogo giochi estremamente ridimensionato. Sì perché oltre a non permettere l'accesso alle esclusive Microsoft al day one, sembra essere assente anche tutta la raccolta di giochi di terze parti offerta con il Game Pass, andando a proporre solamente le esclusive first party più vecchie di 6 mesi.

È ancora presto per sapere se Microsoft deciderà o meno di implementare questo piano, tuttavia l'offerta proposta non sembra essere così malvagia, specialmente se la si considera come una valida alternativa al Live Gold e una sorta di prova a basso costo di quello che può essere un assaggio del pacchetto completo del Game Pass. Vi interessa un piano del genere? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.