Bill Gates condivide cinque dei suoi libri preferiti di sempre

Bill Gates, filantropo e co-fondatore di Microsoft, è notoriamente un avidissimo lettore che all'avvicinarsi del periodo natalizio condivide con il mondo i suoi libri preferiti dell'anno che si accinge a concludersi. Quest'anno, però, ha deciso di cambiare un po', sia dal punto di vista del formato (un video con tanto di produzione e montaggio, accompagnato da un più tradizionale post scritto sul proprio blog personale) sia dal punto di vista del contenuto - cinque dei suoi libri preferiti di sempre. Di seguito l'elenco con un breve estratto del commento di Gates; se volete potete approfondire un bel po' seguendo il link FONTE; lasciamo anche i link all'acquisto ai libri cartacei se volete portarvi avanti coi regali di quest'anno (altrimenti c'è sempre il Black Friday):

Miglior guida per smettere di essere il tuo stesso ostacolo.

Questo libro del 1974 è una lettura obbligatoria per chiunque giochi a tennis, ma credo che anche chi non ci ha mai giocato imparerà qualcosa. Gallwey argomenta che il tuo stato mentale è tanto importante, se non di più, della forma fisica. Offre suggerimenti eccellenti su come accettare e superare in modo costruttivo gli errori, che ho cercato di seguire sia sul campo sia fuori nel corso degli anni.