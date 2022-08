Microsoft: trasformare CoD in esclusiva Xbox non avrebbe senso

Si torna a parlare dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e degli effetti sulla serie Call of Duty nel caso in cui l'operazione dovesse effettivamente andare in porto. Ricordiamo infatti che al momento la casa di Redmond non ha ancora concluso l'acquisizione - dovrebbe avvenire nel corso del 2023 - e che questa è sotto esame da parte di diverse autorità antitrust di tutto il mondo , tra cui il brasiliano CADE ( Administrative Council for Economic Defense), da cui stanno emergendo tutti i dettagli più interessanti della vicenda.

COD SU PLAYSTATION: TUTTA PUBBLICITÀ PER GAME PASS

Per farla breve, Microsoft ha evidenziato come l'esclusività di CoD su Xbox avrebbe solo effetti negativi, in quanto porterebbe ad un incremento dei costi - i dettagli sono stati omessi in quanto informazioni confidenziali - e ad un calo delle vendite che non potrebbe essere compensato neanche da un grosso movimento di utenti PlayStation verso Xbox, motivo per cui Microsoft non intende valutare questo scenario.

D'altronde, come conferma l'azienda statunitense, il focus di Microsoft non è la sfida sulle unità vendute delle proprie console, bensì quello di controllare il settore dello streaming e degli abbonamenti, andando a puntare fortemente sulla presenza di CoD ed eventuali bonus all'interno del Game Pass.

In pratica, la permanenza di Call of Duty su PlayStation potrebbe trasformarsi in un enorme spot proprio per il suo servizio in abbonamento, il tutto continuando ad intercettare l'utenza che comunque preferirà continuare a giocare dalla console di casa Sony. Ovviamente questo pone l'azienda di Redmond in una posizione di vantaggio, specialmente quando dovrà contrattare eventuali accordi con la rivale giapponese.

Insomma, il tema dell'esclusività di CoD è ampiamente fuori discussione, ma sicuramente Microsoft vorrà far valere il suo potere contrattuale, questo a patto che l'acquisizione venga effettivamente approvata.