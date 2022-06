Carlo Nenna, ingegnere informatico di Enginium, ha spiegato come sia stata una vera sfida compilare l'update:

L'ambiente di sviluppo molto vecchio richiedeva la configurazione di una macchina Windows 98. L'ho fatto con una macchina virtuale in VirtualBox. Semplicemente trovare un modo per condividere file tra macchine host e guest è stato un compito difficile. Anche installare cose comuni come un browser Web funzionante o un editor di codice sorgente è stato difficile. Ci sono voluti quasi due mesi solo per configurare e convalidare completamente l'ambiente di sviluppo