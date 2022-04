Microsoft Edge, VPN gratuita integrata in arrivo: già operativa nel filone beta

Utilizzando la rete Microsoft Edge Secure, i dati vengono incanalati da Edge attraverso un tunnel crittografato per generare una connessione sicura, anche quando si utilizza un URL non protetto che inizia con http, rendendo difficile la vita agli hacker anche navigando in una rete Wi-Fi pubblica condivisa con altri.



[Inoltre], crittografando il tuo traffico web direttamente da Microsoft Edge, è più difficile per il tuo provider dei servizi internet raccogliere i tuoi dati di navigazione come i dettagli sui siti web che visiti. Microsoft Edge Secure Network ti permette di navigare con un indirizzo IP virtuale che nasconde il tuo vero indirizzo IP e sostituisce la tua geolocalizzazione con un indirizzo regionale simile così da rendere più difficile per i tracker online seguirti durante la navigazione.