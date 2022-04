Xbox perde uno dei suoi pilastri: Chris Novak dice addio a Microsoft

Il commiato di Novak con il mondo Xbox dopo quasi due decenni di onorato servizio, insomma, è sereno e senza ruggini:

Ho amato il tempo che ho passato in Xbox. Dare vita ad esperienze end-to-end per i giocatori è un privilegio. [...] Ci sono pochissime cose nella vita su cui si può lavorare capaci di suscitare una simile passione in persone di tutto il mondo. Adoro ascoltare i giocatori ed immaginare il prossimo momento di gioia inattesa. I videogiochi sono fantastici. Xbox sarà sempre con me.



[...] Farò sempre il tifo per Xbox, per il processo incentro sull'utente e, soprattutto, per le voci degli innumerevoli giocatori spari per il globo che cercano modo per connettersi tra di loro e con i giochi che amano. Loro sono la vera ragione del nostro lavoro.