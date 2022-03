Finalmente ora è possibile specificare una cartella di installazione anche nell'app Xbox per PC. Finora, l'app di Microsoft ha permesso solo di cambiare drive di destinazione, ma non era possibile spostarsi dalla cartella predefinita, peraltro piuttosto difficile da trovare e intenzionalmente nascosta in Esplora File. I test sono in corso già dall'anno scorso con gli Insider, ora la distribuzione dell'aggiornamento è iniziata nel canale stabile - naturalmente sia per Windows 10 sia per Windows 11.

Un aspetto interessante della novità è che è "retroattivo", diciamo così: nel senso che quando l'aggiornamento arriverà sarà possibile spostare anche i giochi già installati. Basterà cliccare con il tasto destro sull'icona del gioco stesso dalla propria libreria, scegliere Gestisci e poi cercare la relativa opzione. Tra l'altro, è previsto anche l'arrivo di un pulsante per riparare l'installazione nel caso qualcosa vada storto.