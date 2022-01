E se tornasse Micosoft Zune?

Hey @xbox what if we remade the ZUNE?

Microsoft lanciò Zune (immagine in apertura) per contrastare Apple e il suo iPod, che stava riscrivendo le regole del mercato della musica portatile. Come sappiamo, non riuscì nel suo intento: era arrivato troppo tardi e non offriva vantaggi concreti rispetto al già affermato leader del mercato. Ma ebbe alcune intuizioni lato interfaccia grafica che Microsoft si portò dietro per anni, per esempio in Windows Phone - che OK, è andato come è andato pure quel progetto, ma alcune influenze si percepiscono ancora oggi in Windows 10 e perfino Windows 11.