Il metaverso di Qualcomm e Microsoft: al via la collaborazione per il futuro virtuale

L'intenzione di Qualcomm e Microsoft è di "guidare l'ecosistema", muovendosi prima della concorrenza per ottenere un vantaggio competitivo: questo si traduce necessariamente nella progettazione di chip espressamente dedicati alla realtà aumentata e mista da inserire all'interno di visori/occhiali che siano leggeri ma nel contempo anche efficienti, potenti e in grado di offrire a chi li indossa un'esperienza immersiva a 360 gradi.

Qualcomm sfrutta il palcoscenico del CES di Las Vegas per annunciare una importante collaborazione con Microsoft per lo sviluppo di soluzioni business e consumer dedicate alla realtà aumentata ed al metaverso . Entrambe le aziende si ritengono forti sostenitrici di questo nuovo mondo virtuale, i cui confini appaiono ancora poco delineati ma che si sta lentamente popolando e prendendo forma.

CHIP E SOFTWARE PER IL METAVERSO DEL FUTURO

Aspetto cruciale della collaborazione è l'integrazione delle soluzioni Qualcomm con quelle software di Microsoft: un esempio è il lavoro che Microsoft Mesh può compiere in sinergia con la Developer Platform Snapdragon Spaces XR. Mesh, ricordiamo, può essere riassunto come la risposta di Microsoft al metaverso di Facebook: altro non è che una piattaforma collaborativa per il mondo virtuale che l'azienda di Redmond integrerà nel prossimo futuro in Teams.

Si apre dunque una nuova era per entrambe le aziende, "il prossimo passo nell'impegno condiviso verso la mixed reality e il metaverso", come spiega Hugo Swart di Qualcomm Technologies. "Siamo entusiasti di lavorare con Microsoft per contribuire ad espendere l'adozione di hardware e software AR in tutta l'industria".

Per Microsoft la strada migliore da percorrere "per alimentare metaversi che fondono il mondo fisico e quello digitale" è quella di Mesh. O, perlomeno, è il punto di partenza adatto per mettere il metaverso nelle condizioni di essere effettivamente sfruttato dalle persone, sia per scopi lavorativi, sia per l'intrattenimento. Quello che serve oggi è la definizione di una struttura che possa in futuro essere utilizzata anche da altri: solo in questo modo il metaverso potrà popolarsi. "Non vediamo l'ora di lavorare con Qualcomm Technologies per aiutare l'ecosistema a sbloccare la promessa del metaverso", ammette Rubén Caballero di Microsoft.