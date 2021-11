L'Antica Grecia come non l'avete mai vista: Microsoft ricostruisce Olimpia in 3D

L'Antica Olimpia è immortale, come gli dei greci e... la sua digitalizzazione . Il progetto Ancient Olympia: Common Place vede impegnato il Ministero della Cultura e dello Sport greco in collaborazione con Microsoft e la sua iniziativa AI for Cultural Heritage, e prevede la salvaguardia, la conservazione e l'archiviazione digitale tramite intelligenza artificiale del luogo in cui si sono svolte le prime Olimpiadi. Tutti potranno visitare questi luoghi così ricchi di storia facendo un viaggio virtuale nel tempo di più di 2000 anni per camminare lungo le strade del sito archeologico da smartphone, PC o Microsoft HoloLens 2 , visore standalone di realtà mista lanciato sul mercato a inizio 2019 .

Realtà mista e intelligenza artificiale dunque vanno a rafforzare ulteriormente il significato che questo luogo ha non solo per il popolo greco, ma per tutta l'umanità. L'impiego di avanzate tecnologie vuole essere anche un incentivo all'istruzione ed al turismo, così ferito in questi anni dalla pandemia. Sono 27 in totale i monumenti digitali ricostruiti, tra cui lo Stadio, i templi di Zeus ed Era, l'officina di Fidia. I dettagli sono estremamente realistici, frutto di una profonda ricerca portata avanti da gruppi di esperti voluti dal Ministero della Cultura e dello Sport ellenico. E le ricostruzioni 3D sono fedeli anche alle dinamiche temporali. Sono state impiegate fotocamere e droni per la cattura di "centinaia di migliaia di immagini", rielaborate poi dall'intelligenza artificiale di Microsoft per trasformarle in modelli tridimensionali. Vedere per credere: