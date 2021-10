Windows 11, diffusione sopra il 5% dopo tre settimane di disponibilità

È già passato un po' meno di un mese dall'inizio della distribuzione di Windows 11 , e i ragazzi di AdDuplex ci aiutano a quantificare l'andamento di queste fasi iniziali: secondo le statistiche della società (che, ricordiamo, si basa su dati raccolti in forma anonima dal proprio SDK pubblicitario usato dalle app nel Microsoft Store; questo mese il pool è stato di circa 60.000 sistemi) le quote del nuovo sistema operativo di Redmond sono già superiori al 5% del totale , considerando sia gli utenti regolari (4,8%) sia gli Insider (0,3%). È interessante osservare che il mese scorso il tasso di adozione del sistema era di poco più dell'1% - all'epoca erano tutti Insider, naturalmente, visto che la distribuzione ufficiale non era ancora iniziata.

Per il resto, vediamo che la versione stabile più recente di Windows 10, ovvero la 21H1 (May 2021 Update), rimane la più diffusa, come del resto era già il mese scorso. Perde un po' di quote sul totale (da 38,1 a 37,6%), proprio a causa dell'arrivo di Windows 11; la versione precedente, ovvero la 20H2 (October 2020 Update) scende dal 36,1 al 34%. AdDuplex osserva che a oggi oltre il 90% dei computer esegue versioni di Windows rilasciate negli ultimi due anni.

Sarà molto interessante osservare il tasso di diffusione del nuovo sistema operativo di Redmond nei prossimi mesi in rapporto all'intero ecosistema, dal momento che Microsoft ha compiuto delle scelte di compatibilità piuttosto drastiche in nome della sicurezza - in particolare i processori compatibili sono solo quelli rilasciati negli ultimi 4-5 anni. È vero che, in ultimo, Windows 11 può essere installato anche su sistemi più vecchi, senza apparenti conseguenze se non di forma (Microsoft non riconosce ufficialmente alcun supporto e dice che questi sistemi "potrebbero" non ricevere aggiornamenti, ma finora è andato tutto liscio) ma all'atto pratico coloro che opteranno per questa procedura saranno una minoranza di appassionati, power user e fan.

Intanto vale la pena ricordare che Windows 10 continuerà a essere supportato e sviluppato ancora per diversi anni - certo, mancherà la nuova grafica e il grosso delle risorse saranno concentrate su Windows 11, ma lato sicurezza non c'è da preoccuparsi. In effetti, tra pochi giorni dovrebbe iniziare la distribuzione della versione 21H2, che è arrivata nel Release Preview Ring per gli Insider qualche giorno fa.