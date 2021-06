Windows 11 e Xbox sempre più vicini: Auto HDR e DirectStorage arrivano su PC

La presentazione di Windows 11 ha portato con sé grandi novità sul fronte del gaming e un netto cambio di filosofia che ben si sposa con la strategia attuata da Microsoft negli ultimi mesi in questo settore. Abbiamo visto come la casa di Redmond stia cercando di unificare il più possibile le sue piattaforme sotto l'ombrello di Xbox Game Pass, rendendo Xbox, PC, dispositivi mobile - e presto anche le smart TV - dei veri e propri punti d'accesso alla stessa offerta videoludica. Ieri sera questo concetto è stato ulteriormente espanso durante la presentazione di Windows 11, dal momento che tutte le novità mostrate arrivano direttamente dal mondo Xbox. Console e PC si avviano quindi verso un'importante parificazione delle funzionalità principali, offrendo ai giocatori tutti gli elementi per godere della stessa esperienza di gioco a prescindere dalla piattaforma e per permettere agli sviluppatori di avere a disposizione lo stesso kit di opzioni per fare in modo che i propri titoli funzionino allo stesso modo indipendentemente dal fatto che girino su console o PC.

DIRECTSTORAGE: LA VELOCITY ARCHITECTURE ARRIVA SU WINDOWS 11

Sotto questo aspetto la novità più importante riguarda sicuramente l'integrazione della tecnologia DirectStorage su Windows 11, che porta con sé i vantaggi della Velocity Architecture di Xbox Series X e S e li rende disponibili anche al mondo PC. Come abbiamo visto nell'ultimo anno - in particolare in tutti i discorsi che hanno preceduto il lancio della nuova generazione di console -, il ruolo degli SSD nei sistemi da gaming sta cambiando rapidamente. Sino ad ora i vantaggi di un SSD si limitavano ad offrire caricamenti più rapidi, ma la standardizzazione di questo componente all'interno dell'industria videloudica - quindi il fatto che sia presente di serie sulle console - sta dando il via ad un netto cambiamento nel modo di approcciarsi a questo elemento hardware, rendendolo ormai fondamentale per la buona resa di tutti i giochi di prossima generazione. Con le API DirectStorage, infatti, è possibile fare in modo che gli asset presenti sulla memoria di massa - ovviamente di tipo SSD - vengano caricati direttamente nella memoria video della GPU, andando ad eliminare passaggi intermedi che provocano latenze aggiuntive che sino ad ora non permettevano di sfruttare tale soluzione. Se volete approfondire la questione vi rimandiamo al nostro speciale dello scorso anno dedicato a RTX I/O. Con Windows 11 e DirectStorage è ormai arrivato il momento di salutare i vecchi hard disk meccanici in ambito gaming: ci aspettiamo che con il rilascio ufficiale del nuovo sistema operativo, sempre più titoli comincino a richiedere la presenza di un SSD tra i requisiti minimi fondamentali, in modo da poter sfruttare al meglio la nuova tecnologia.

AUTO HDR SBARCA ANCHE SU PC

Un'altra delle novità che Windows 11 eredita dal mondo Xbox è la funzione Auto HDR, che permette di aggiungere effetti HDR su titoli più vecchi che non sono stati pensati originariamente in questo modo. Microsoft parla già di oltre 100 titoli Windows in grado di supportare Auto HDR, tra cui Skyrim, Rocket League, DayZ e molti altri ancora. La funzione effettua la conversione automatica dell'immagine SDR in HDR attraverso l'analisi della heatmap di ogni scena, in modo da rilevare quali sono le aree più luminose su cui intervenire per ricreare l'effetto HDR, mettendo in evidenza i dettagli che dovrebbero risaltare grazie alla maggiore gamma dinamica. In questo modo si riescono a creare ombre più scure e a dar maggior risalto alle forti luci - come ad esempio il Sole, elementi luminosi, fiamme e così via - il tutto senza dover agire sul codice del gioco. Auto HDR si è già dimostrato molto efficace sui titoli Xbox e il suo arrivo ufficiale anche su Windows contribuirà ad offrire una sorta di parità visiva tra le versioni PC e console dello stesso gioco.

ANCHE XBOX RICEVE QUALCOSA DAL PC: ARRIVA FSR DI AMD

Il dettaglio non è direttamente legato a Windows 11, ma visto il tema comune e il fatto che l'annuncio sia avvenuto a breve distanza dalla presentazione del sistema operativo, abbiamo pensato di parlarne in questa sede. Jason Ronald, a capo della divisione Xbox Program Management, ha confermato che la nuova versione preview del Game Development Kit per Windows e Xbox ha introdotto il supporto alla tecnologia FidelityFX Super Resolution di AMD, giunta recentemente alla sua prima versione pubblica. Non solo PC quindi, ma anche per il mondo console si aprono le porte del FSR e la cosa interessante riguarda il fatto che tutte le ultime Xbox potranno supportarlo. Sapevamo già che la tecnologia sarebbe sbarcata sulle recenti Xbox Series X e S, ma Microsoft ha confermato che FSR sarà disponibile anche sulla piattaforma Xbox One, quindi anche le console di vecchia generazione potranno migliorare ulteriormente le loro performance alla fine del ciclo vitale. Occorrerà attendere ancora un po' prima di vederla in azione sulle piattaforme di casa Microsoft, tuttavia il nuovo GDK è disponibile dalla serata di ieri e questo significa che gli sviluppatori possono già cominciare a lavorarci su per migliorare le prestazioni dei titoli grazie alla tecnica di upscaling pensata da AMD.