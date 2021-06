Windows 11 vicino, Microsoft da record: l'azienda ora vale 2mila miliardi di dollari!

È indubbiamente un buon momento per Microsoft, dalle parti di Redmond tutto è in crescita: cresce l'attesa per la prossima importante versione di Windows e cresce il valore della capitalizzazione di mercato dell'azienda guidata da Satya Nadella. che nelle scorse ore ha toccato un importante traguardo, raggiungendo per la prima volta il valore dei 2.000 miliardi di dollari. Solo un ristrettissimo numero di aziende può vantare questo risultato. Lo scorso anno ci è riuscita Apple, diventando la prima azienda da 2.000 miliardi di dollari, la casa di Cupertino ha impiegato 42 anni per centrare l'obiettivo, a Microsoft sono serviti 35.

MICROSOFT, CRESCITA INARRESTABILE

Ieri è stato decisivo per raggiungere il traguardo: il titolo di Microsoft ha chiuso la giornata a Wall Street con un aumento dell'1,1 per cento: 265,51 dollari per azione che hanno consentito di raggiungere la soglia dei 2.000 miliardi di capitalizzazione. Una progressione impressionante, se si considera l'accelerazione registrata nell'ultimo biennio: Microsoft ha infatti superato il traguardo dei 1.000 miliardi di capitalizzazione dopo 33 anni di attività, ma per raddoppiare il valore sono bastati solo due anni. Un percorso simile a quello di Apple che ha registrato il raddoppio (1.000 > 2000 miliardi) nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020. Ora la casa di Cupertino è avanti con 2.240 miliardi di capitalizzazione, ma la sfida è aperta.

Una sfida in cui uno dei principali motori della crescita di Microsoft si individua nell'amministratore delegato Satya Nadella, che dal 2014 sta guidando la società ridisegnandone le fondamenta. Non sorprende che i vertici abbiano recentemente deciso di concedergli ancora più poteri nominandolo presidente del consiglio di amministrazione. Nadella ha convinto gli investitori dell'ottimo stato di salute della società a colpi di trimestrali positive, e in prospettiva la strada sembra nettamente spianata.

Il numero uno di Microsoft dichiarava, commentando i risultati finanziari del suo terzo trimestre fiscale 2021 (gen-mar 2021): A più di un anno dall'inizio della pandemia, le curve dell'adozione digitale non stanno rallentando. Stanno accelerando, ed è solo l'inizio. La pandemia ha indubbiamente dato una mano alle grandi aziende tecnologiche, ma bisogna anche avere un'offerta perfettamente a fuoco per soddisfare le esigenze del pubblico sempre più interessato all'uso degli strumenti digitali in ambito lavorativo e personale. La svolta annunciata anni fa, quando Microsoft dichiarò palesemente che l'asse portante della attività sarebbe stato il cloud, ora paga grazie alla capacità dell'azienda di soddisfare le richieste dell'utenza che ricorre sempre più spesso allo smart working e dell'utenza aziendale che necessita di soluzioni per la gestione delle piattaforme digitali. In tutto questo processo anche Windows ha un ruolo di primo piano, ed ora i tempi sono maturi per dare un'altra accelerazione al percorso di sviluppo del sistema operativo più diffuso al mondo.

Da sapere: la capitalizzazione di mercato, in estrema sintesi, è il risultato della moltiplicazione del numero di azioni per il loro valore attuale. È un parametro molto volatile - quindi non bisogna sorprendersi se la capitalizzazione di Microsoft dovesse scendere prossimamente sotto 2000 miliardi - ma il suo andamento nel tempo è un buon indicatore dello stato di salute di una società quotata in borsa.

WINDOWS 11 PER ACCELERARE ANCORA

Microsoft continua a preparare il terreno per l'arrivo di Windows 11 portando avanti una martellante campagna di marketing che dalle scorse ore annovera un altro piccolo tassello. Occhi puntati su Windows 11 si potrebbe dire commentando la GIF animata incorporata nel nuovo tweet diffuso dall'account Microsoft. Il messaggio non svela particolari novità sul sistema operativo, lo sfondo che si intravede riflesso nell'occhio della ragazza è uno dei nuovi sfondi inclusi nella prossima versione di Windows che sono già finiti in rete e disponibili al download. Naturalmente è partita l'immancabile caccia agli indizi, ma l'aspetto più significativo del nuovo messaggio pubblicato da Microsoft continua ad essere la data e l'ora prevista per la presentazione: 24 giugno, 17.00 (ora italiana).

What’s next? Find out June 24th at 11 am ET when we go live. Set your reminder 👉 https://t.co/bk0mVX2d5S pic.twitter.com/bLZmqRyIgH — Windows (@Windows) June 22, 2021

Appuntamento da non perdere, visto che la casa di Redmond non ha usato le mezze misure sottolineando che sarà uno dei più importanti aggiornamenti di Windows degli ultimi anni. Da questo punto di vista la build trapelata in rete, che Microsoft sta cercando di bloccare, potrebbe essere poco più che un assaggio della versione finale.