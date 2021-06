Microsoft e lavoro ibrido, evento dedicato il 17 giugno alle 15:00 ora italiana

Microsoft terrà questo giovedì, 17 giugno, alcuni importanti eventi dedicati a Xbox e al mondo lavorativo. Se del primo già vi abbiamo preannunciato qualcosa - a partire dall'orario, le 19:00 italiane - del secondo non si era ancora parlato. Del resto la casa di Redmond non ha voluto anticipare molto, se non che alle 15:00 (sempre ora italiana) discuterà in diretta streaming del "futuro del lavoro ibrido".

Inutile aspettarsi novità lato sistema operativo - per quelle ci sarà tempo il 24 giugno, quando sarà finalmente svelato Windows Sun Valley. Nonostante gli indizi a disposizione siano davvero scarni, si può supporre che l'azienda annunci un'evoluzione degli strumenti già a disposizione degli utenti per poter lavorare da remoto, e non possiamo nemmeno escludere a priori che non ci sia anche qualche vera e propria novità.

Del resto Microsoft si trova nelle condizioni di dover rispondere colpo su colpo alle mosse della concorrenza - vedasi Google che ha appena esteso a tutti l'accesso di Workspace - e intende continuare a offrire i migliori strumenti per gestire le proprie attività lavorative sia dall'ufficio sia da casa. Del resto proprio Microsoft è una delle aziende sostenitrici dello smart working - dopo titubanze iniziali - e nel futuro dell'organizzazione sono previste soluzioni di lavoro a distanza e ibrido per i suoi dipendenti.