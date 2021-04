Microsoft compra Kinvolk per potenziare le capacità Linux di Azure

Microsoft ha comprato Kinvolk, una società tedesca fondata nel 2015 nota soprattutto per il suo lavoro nel mondo Linux. In particolare, nel 2018 ha fondato Flatcar Container Linux, una distro del sistema operativo open-source progettata e ottimizzata per scenari di virtualizzazione che offre un alto livello di sicurezza e richiede pochissima manutenzione. Non è chiaro quanto Microsoft abbia speso per Kinvolk, ma l'obiettivo è chiaro: migliorare le capacità dei servizi di container ibridi della sua infrastruttura cloud Azure. Nello specifico,

Kinvolk diventerà la principale sviluppatrice di servizi AKS (Azure Kubernetes Services) e Azure Arc;

Lavorerà a nuovi progetti per incrementare la flessibilità dei container ibridi di Azure;

Incrementerà l'ammontare di contributi di Microsoft al codice open-source di Kubernetes e al settore dei container;

Continuerà a gestire e migliorare i contributi al codice open-source pubblicati finora;

Continuerà a collaborare con la community di Flatcar per la manutenzione e lo sviluppo di Flatcar Container Linux.