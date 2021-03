Windows 10 20H2 balza in avanti: sfiora il 30% di quote | AdDuplex

Windows 10 20H2 si diffonde sempre di più: secondo le statistiche di AdDuplex, è ora installato sul 30% dei dispositivi. Un bel balzo in avanti rispetto al mese precedente, in cui aveva raggiunto quota 20%. Nel mese di marzo, la versione 20H2 è diventata la seconda più diffusa in assoluto, sempre dietro alla versione 2004 (May 2020 Update). Che comunque non perde quota: ad a fare la spesa della crescita della 20H2 è prevalentemente la 1909 (November 2019 Update), che dal 26,8% di quote del mese scorso scende al 18,4%.