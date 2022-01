Crisi in Kazakistan, tra le cause spuntano i bitcoin: ma qual è il loro legame? | Video

Ma qual è il collegamento tra la celebre moneta virtuale e le proteste in Kazakistan? In questo articolo proviamo a fare chiarezza sulla questione.

Ma dietro alla crisi che ha messo a ferro e fuoco il Paese, considerato fino ad oggi emblema di stabilità in Medio-Oriente, non serpeggia solo una profonda ferita socio-economica inasprita da anni di governo autoritario e corrotto. Ad agire nelle retrovie, come un personaggio secondario solo in apparenza (il suo ruolo, in realtà, è da co-protagonista), ci sarebbe anche il re delle criptovalute : il Bitcoin .

KAZAKISTAN, MINIERA D'ORO PER LE CRIPTO

Un piccolo passo indietro esplicativo è più che necessario. Il Kazakistan è da qualche anno il secondo Paese al mondo per l’estrazione di bitcoin dopo gli Stati Uniti, responsabile del 18% di tutti i calcoli della sua fitta rete. L'assenza di regolamentazioni stringenti e il basso costo dell’energia ricavata da fonti non rinnovabili hanno spinto un grande numero di aziende attive nel settore (nel 2021 pare siano state 88mila) a migrare in Kazakistan, che nel giro di poco tempo si è trasformato nella "Terra promessa" delle cripto. Questo perché molti Paesi, in primis la Cina, hanno imposto veti rigidissimi in materia mettendo al bando il mining e rendendo illegali le transazioni in criptovalute. Non è un caso che buona parte delle "crypto-factory" trasferitesi in Kazakistan siano infatti cinesi.

Poiché l'attività di estrazione delle criptovalute, il mining appunto, comporta un enorme dispendio di elettricità, l'esodo delle "minatori" di criptovalute in Kazakistan ha fatto impennare la domanda di energia elettrica, che è schizzata al +8% nel giro di un anno andando ad affannare la rete di distribuzione del Paese. Nonostante le imposizioni fiscali introdotte successivamente per arginare il problema, i miner hanno continuato a operare imperterriti, anche in clandestinità. Questi eventi, oltre a scatenare frequenti blackout in tutto il Paese, hanno spinto al rialzo i costi degli idrocarburi ed esortato il Governo ad imporre ulteriori tassazioni, cementificando la causa delle rivolte dei giorni scorsi.