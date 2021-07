La storia del Bitcoin: da Carlo Magno alle criptovalute... e due pizze

Con questa serie, quindi, l'obiettivo è creare un percorso in modo da proporre alcune basi semplici, utili poi per approfondire il tema in autonomia o capire meglio i termini che notizie e cronaca ormai riportano con frequenza.

Il 2021 è stato uno di quegli anni in cui i mass media sono tornati ad occuparsi del mondo delle criptovalute , spinti dalle valutazioni da record raggiunte proprio dalla scintilla che ha dato inizio a tutto: Bitcoin. Non si tratta però di una storia nuova: la letteratura è piena di articoli a riguardo ma in Italia il tema è ancora poco conosciuto, nonostante siamo già al terzo giro di boa (halving) e nonostante le ondate "crypto" si siano infrante più volte sugli scogli di TV e giornali.

DAL DENARO A BITCOIN

Il termine torna poi con Carlo Magno che crea il suo denier (denaro) nell'ambito della riforma monetaria iniziata da suo padre. L'argento è ancora la materia prima con cui creare nuovi dischetti. Da una libbra di argento si ottenevano 240 denari e, essendo il denaro una moneta indivisibile, entrarono in ballo i concetti di lira (240 denari) e di soldo (12 denari) per avere unità di conto più rispondenti alle esigenze diverse del mercato di tutti i giorni.

Il denarius (denario) era ad esempio la moneta in uso ai tempi dell'impero romano, un pezzo d'argento di forma rotonda che rappresentava molto di più di uno strumento da scambiare per avere in cambio un pezzo di pane, un carretto o un fiasco di vino. Era affermazione politica, propaganda, affermazione culturale di un impero.

Quanti sanno ad esempio che il credito è la forma di valore più diffusa al mondo ? Ray Dalio lo spiega benissimo in questo video, che dovrebbe essere obbligatorio in ogni scuola fin dalle elementari, proprio per scardinare un concetto di economia legata alle banconote o alle monetine.

Il denaro è tecnicamente uno strumento economico ma, nella storia, si è sempre incrociato con un concetto fisico per un motivo: astrarre non è un'operazione facile per tutti . L'economia è un mondo che ci sembra oscuro perché richiede di ampliare la portata della nostra visione e forzare la nostra mente a staccare il concetto di denaro da quello di soldi/moneta di tipo fisico.

Il denaro è nato quindi come rappresentazione fisica e trasportabile di un valore per eliminare le complessità del baratto. In principio era legato ad un metallo prezioso (quindi raro) che ne garantiva l'autenticità proteggendolo dai falsi. Denaro e potere sono sempre andati a braccetto, per questo si è sempre parlato di un sistema centralizzato dove il potere di un'autorità (regno, stato e via dicendo) faceva da garante per il potere di acquisto delle monete.

La storia ha eletto l'oro come riserva monetaria e questo ha contribuito ad aumentarne il valore: un grammo d'oro vale molto di più del suo valore intrinseco perché il diventare una moneta accettata da tutti lo ha reso più utile. Poiché esistono difficoltà oggettive nel frazionare un lingotto d'oro in parti più piccole, il materiale prezioso (e scarso) è diventato un controvalore: consegno al governo il mio chilo d'oro e lui fa da garante, restituendomi in cambio dei bigliettini (il nuovo denaro) che valgono una frazione di quell'oro.

Ad un certo punto nella storia, quella più recente, si è rotto il legame tra denaro e oro. Eviterò di trattare il tema perché è facile reperire informazioni a riguardo. Il concetto base è stato quello di sostituire la fiducia rappresentata dal bene fisico, l'oro, in quella rappresentata da un governo. I diversi governi erano i garanti del potere d'acquisto di quel pezzo di carta, così la valuta è diventata fiat, termine latino che significa "per decreto", da non confondere con il marchio di Stellantis.