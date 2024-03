L'ONU approva la prima risoluzione globale sull'intelligenza artificiale

Come riportato da Reuters nelle scorse ore, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la prima risoluzione globale sull'intelligenza artificiale, incoraggiando gli stati a salvaguardare i diritti umani, proteggere i dati personali e monitorare l'IA per i potenziali rischi.

La risoluzione non vincolante, proposta dagli Stati Uniti e co-sponsorizzata dalla Cina e da oltre 120 nazioni, sostiene anche il rafforzamento delle politiche sulla privacy. Ecco il commento l'ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield.

"Oggi, tutti i 193 membri dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite hanno parlato con una sola voce, scegliendo insieme di governare l'intelligenza artificiale piuttosto che esserne governati"

Questa risoluzione è l'ultima di una serie di iniziative - poche delle quali con effetti concreti - intraprese dai governi di tutto il mondo per plasmare lo sviluppo dell'AI, tra le paure che possa essere utilizzata per minare i processi democratici, alimentare le frodi o portare a drastiche perdite di posti di lavoro. La risoluzione è il risultato di tre mesi di negoziati e sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale in questo ambito. È importante sottolineare che l''adozione è avvenuta per consenso alle Nazioni Unite, ciò significa che tutti i membri hanno concordato di adottarla senza votazione.