Sky e Netflix, 5 euro mese in più da maggio per alcuni clienti di vecchia data

Chi volesse risparmiare di più, 5 euro al mese, può scegliere (su sky.it/cambiopiano) il piano Netflix Standard che offre lo streaming in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea.

Chiunque può chiedere la disattivazione dell’offerta Intrattenimento Plus con Netflix Premium in qualunque momento senza penali o costi di disattivazione, con una delle seguenti modalità:

La comunicazione è presente nella sezione Sky ti informa del portale della pay TV. I clienti interessati dall'aumento dovrebbero ricevere una specifica comunicazione in fattura: nell'informativa presente sul sito, che vi riportiamo integralmente di seguito, questo non è specificato, ma di solito avviene così.

Da sempre il nostro obiettivo è quello di offrirti la più completa esperienza di visione e un servizio all’avanguardia, con una proposta di contenuti ricca e di qualità. Ecco perché insieme all’intrattenimento di Sky, con imperdibili serie TV come la seconda stagione di Call My Agent e gli show di cui tutti parlano come Pechino Express – La Rotta del Dragone, l’offerta Intrattenimento plus ti permette di accedere all’esperienza completa di Netflix e dei suoi contenuti, a un prezzo vantaggioso: Berlino, il prequel della serie cult La Casa di Carta, Griselda, la serie con Sofia Vergara ispirata alla più grande narcotrafficante rivale di Pablo Escobar, Squid Game, Stranger Things e molto altro. Puoi accedere a Netflix su Sky Q comodamente dalla sezione App oppure con il comando vocale, e in più hai tutto in un’unica fattura Sky. E per te che hai anche Sky Cinema, non perderti i più grandi successi del momento in arrivo prossimamente: Barbie, C’è Ancora Domani e Oppenheimer. Inoltre, con Sky Cinema hai Paramount+ senza costi aggiuntivi.

Nel caso in cui tu abbia attiva l’offerta Intrattenimento plus con Netflix Premium, a partire dal 1° maggio 2024 il prezzo aumenterà di 5€ al mese.

Se hai Sky Cinema e sei un cliente Sky da più di tre anni il prezzo sarà quindi 12,99€ al mese, continuando ad avere un risparmio rispetto al prezzo di listino del piano Premium applicato da Netflix di 5€ al mese.

Se invece non hai Sky Cinema o hai Sky Cinema e sei cliente Sky da meno di tre anni il prezzo sarà 15,99€ al mese, continuando comunque ad avere un risparmio rispetto al prezzo di listino del piano Premium applicato da Netflix di 2€ al mese.

Qualora volessi risparmiare altri 5€ al mese, puoi scegliere il piano Netflix Standard, che ti offre la visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea, andando su sky.it/cambiopiano.

Ti informiamo che potrai richiedere la disattivazione dell’offerta Intrattenimento plus con Netflix Premium in qualunque momento, senza costi né spese, con una delle seguenti modalità: chiamando il numero 800.178.093, dal sito sky.it o recandoti presso un punto vendita Sky. In caso di disattivazione dell’offerta dopo il 1° maggio, si applicano le condizioni contrattuali sopra citate, e ti ricordiamo che in qualunque momento puoi richiedere il passaggio al piano Netflix Standard.