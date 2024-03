Equo compenso, Meta sconfitta da Agcom: regolamento va applicato

Ribaltata la sentenza del Tar del Lazio che accoglieva la posizione di Meta sospendendo l'applicazione del regolamento Agcom sull'equo compenso: il Consiglio di Stato ha riportato tutto com'era, e adesso la holding dei social, così come qualsiasi altra piattaforma online, deve rispettare il regolamento Agcom sul compenso da riconoscere agli editori fino alla decisione della Cgue, la Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Il regolamento Agcom prevede che gli editori quantifichino insieme ai big della rete l'equo compenso per i prodotti giornalistici usati da questi ultimi, in onore a un diritto che è previsto dalla direttiva europea sul copyright del 2019. In caso di mancato accordo, l'Agcom è titolato a intervenire per fissare l'equo compenso. Meta aveva fatto ricorso contro il regolamento Agcom trovando nel Tar del Lazio un prezioso alleato, adesso invece il Consiglio di Stato ha ribaltato nuovamente il fronte.

Esprime soddisfazione la Fieg, Federazione Italiana Editori Giornali, intervenuta in giudizio al fianco dell'Agcom. La sospensione del regolamento sull'equo compenso, si legge in una nota,

avrebbe avuto come solo effetto quello di privare editori e piattaforme digitali della possibilità di avvalersi dell’apporto di un soggetto terzo competente (l’Agcom), in grado di facilitare il raggiungimento di un accordo.

All’esito della bilanciata valutazione dei contrapposti interessi operata dal Consiglio di Stato, il Regolamento Agcom torna ad essere efficace e a svolgere la sua funzione fondamentale per il buon esito delle trattative, che da oggi potranno nuovamente svolgersi anche tenendo conto dei criteri di riferimento elaborati dall’Autorità al fine di determinare quanto dovuto agli editori per l’uso che le piattaforme fanno dei contenuti giornalistici.

Dello stesso avviso Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, la Federazione nazionale della Stampa italiana, che definisce la decisione del Consiglio di Stato "un punto a favore del sistema dell'informazione in Italia".