Bitcoin inarrestabile: oltre quota 71mila dollari, ai livelli più alti di sempre

È un periodo d'oro per chi ha investito in Bitcoin. La criptovaluta più conosciuta e scambiata al mondo sta vivendo una nuova primavera, stabilisce record di settimana in settimana, anzi di ora in ora. Intorno alle 7 italiane è crollato il muro dei 70mila dollari, nel momento in cui scriviamo siamo ben oltre i 71mila e anche qui bisogna parlare di record: Bitcoin, lo si vede dal grafico in basso, non aveva mai raggiunto picchi simili nella sua storia.