Sam Altman torna nel CDA di OpenAI dopo un'indagine indipendente

Sam Altman, CEO di OpenAI, è stato reintegrato nel consiglio di amministrazione dell'azienda dopo un'indagine indipendente sul suo licenziamento improvviso avvenuto lo scorso novembre. Condotta dallo studio legale WilmerHale, l'indagine ha concluso che la condotta di Altman "non giustificava la rimozione" e che lui e il co-fondatore di OpenAI Greg Brockman "sono i leader giusti per OpenAI". In un comunicato stampa, il presidente del consiglio Bret Taylor ha affermato che lo studio legale ha esaminato "oltre 30.000 documenti" per giungere alla conclusione che Altman e il co-fondatore Greg Brockman "sono i leader giusti per OpenAI".

Le circostanze del licenziamento di Altman rimangono poco chiare. L'indagine ha rilevato che il precedente consiglio di amministrazione di OpenAI ha agito "senza preavviso alle parti interessate chiave" e "senza un'analisi completa".

C'è da dire che il riassunto dell'indagine utilizza lo stesso linguaggio vago utilizzato dal precedente consiglio di OpenAI per giustificare la decisione di licenziare Altman. Dal canto suo il CEO si è scusato per aver creduto che un ex membro del consiglio di amministrazione di OpenAI stesse danneggiando l'azienda, ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli.