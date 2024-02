Ikea Italia semplifica il passaggio all'energia solare con i pannelli Solstråle

Ikea Italia svela il suo nuovo partner per il fotovoltaico, gruppo Svea Solar che è tra i leader europei del settore. L'accordo di collaborazione mette a disposizione dei visitatori dei negozi Ikea e degli utenti del sito i pannelli fotovoltaici Solstråle, realizzati - appunto - con il know how di Svea Solar.

Secondo il rapporto Edison-Censis 2023 "Italiani e sostenibilità: tra sobrietà, transizione energetica e benessere", il 71,5% degli italiani ha dichiarato nell'ultimo anno di aver rivisto i propri comportamenti per ridurre i consumi di energia legati a illuminazione e riscaldamento. Buona parte della questione è legata all'aumento dei prezzi per l'energia e al caro bollette. La soluzione di Ikea e Svea Solar nasce per aiutare le famiglie a risparmiare attingendo alla fonte di energia più sostenibile in assoluto, quella del sole.

Ikea Italia e Svea Solar si sono strette la mano inseguendo con Solstråle l'obiettivo di semplificare il passaggio a un’energia sostenibile, di offrire una soluzione “chiavi in mano”. Sarà possibile accedere al servizio su ikea.it oppure in negozio, inquadrando il QR code presente vicino all’espositore dei pannelli solari: compilando il modulo sarà possibile ricevere una consulenza e un preventivo che include tutti i componenti dell’impianto e l’installazione, oltre che il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie. Una soluzione "chiavi in mano", appunto.

Già da inizio anno i pannelli fotovoltaici Solstråle sono disponibili in 16 regioni italiane su 20, adesso Ikea annuncia che entro fine anno punta a raggiungere anche le 4 regioni mancanti all'appello, cioè Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia.