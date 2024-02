Piracy Shield oscura siti legali, ma per AGCOM sono fake news

Piracy Shield è entrato ufficialmente in azione il 2 febbraio in occasione della 23a giornata del campionato di calcio della Serie A. Da allora sono stati bloccati centinaia di DNS e indirizzi IP, e non sono mancate le polemiche sul modo in cui le piattaforme vengono controllate, identificate e colpite. Recentemente era emerso come lo strumento voluto da AGCOM stesse bloccando anche ciò che in realtà non si doveva bloccare, ora che è trascorso quasi un mese dall'entrata in vigore del regolamento pare che la situazione non sia affatto migliorata.

Viene riportato ad esempio il caso dell'indirizzo IP 188.114.97.7, oscurato sabato scorso dai provider dopo la ricezione di un ticket in cui si segnalava la riproduzione illegale di un evento sportivo. Tutto corretto, se non fosse che quell'indirizzo - di proprietà di Cloudflare - era condiviso con tantissimi altri siti che nulla hanno a che vedere con la trasmissione di contenuti illegali. Con il risultato che questi siti sono andati offline, e quello pirata ha prontamente cambiato indirizzo IP ed è ancora perfettamente visibile.

Qui sotto riportiamo il post di un utente il cui sito web è stato erroneamente bloccato: