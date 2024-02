L'Unione Europea ha aperto un'indagine su TikTok , il social media del momento che spopola tra i giovanissimi. L'accusa è di aver violato la Digital Services Act (DSA) , la legge europea che tutela i diritti degli utenti online, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la protezione dei minori.

TikTok conta milioni di utenti minorenni, che sono particolarmente vulnerabili ai rischi online. La DSA impone alle piattaforme come TikTok di adottare misure specifiche per proteggerli, come la verifica dell'età, la proposta di contenuti adatti e controlli parentali efficaci. L'azienda si difende affermando di aver già implementato diverse misure per tutelare i minori, come limiti automatici al tempo di utilizzo per gli under 18 e impostazioni di privacy predefinite restrittive. Si dice inoltre disponibile a collaborare con la Commissione per chiarire la sua posizione.

L'indagine della Commissione Europea è in corso e dovrà accertare se TikTok ha effettivamente violato la DSA. In caso di esito positivo, l'azienda potrebbe essere multata fino al 6 % del suo fatturato globale o sanzionata in altri modi. La vicenda di TikTok non è un caso isolato. L'UE sta intensificando i controlli sui giganti tecnologici per tutelare i consumatori e garantire la concorrenza. Lo scorso anno, la Commissione ha avviato un'indagine simile contro Meta (Facebook) e ha multato Apple per comportamento anticoncorrenziale.

L'indagine potrebbe portare a modifiche in TikTok per migliorare la protezione dei minori, la trasparenza e il design della piattaforma. È importante che gli utenti siano consapevoli dei rischi e delle responsabilità connessi all'utilizzo di qualsiasi social media, e che adottino le opportune precauzioni per proteggere la propria privacy e sicurezza.