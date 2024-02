L'USPTO nega ad OpenAI il marchio "GPT": è troppo generico!

L'Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti (USPTO) ha respinto la richiesta di OpenAI di registrare il termine "GPT" (Generative Pre-trained Transformer), ritenendolo troppo generico. Non solo, ci sarebbe anche un altro problema: tale nomenclatura potrebbe ostacolare o negare la possibilità ad altri competitor di descrivere correttamente i propri prodotti.

OpenAI sosteneva che "GPT" non fosse un termine descrittivo e che i consumatori non ne conoscessero immediatamente il significato, tuttavia l'USPTO ha ribattuto nella sua decisione del 6 febbraio che non importa se i consumatori ne siano a conoscenza o meno. poiché chi opera nel settore dell'intelligenza artificiale sa che si riferisce a un tipo generale di software, e non solamente ai prodotti di OpenAI.

Sin dall'ascesa dell'intelligenza artificiale generativa, molte altre aziende hanno incluso "GPT" nei nomi dei propri prodotti. Sappiamo ad esempio che esiste una startup di rilevamento di intelligenza artificiale chiamata GPTZero, ma sono davvero tante le aziende che si riferiscono spesso ai loro LLM di intelligenza artificiale come "GPT", proprio perché lo sono per definizione.