Influencer, sponsorizzazioni sui social a iosa ma poca trasparenza | Indagine UE

Quasi tutti gli influencer pubblicano sui social dei contenuti sponsorizzati, ma solamente uno su cinque lo specifica sempre, come sarebbe corretto e doveroso fare. Lo rivela un'indagine condotta da Commissione europea e autorità nazionali per la tutela dei consumatori di 22 Stati membri, Norvegia e Islanda. I numeri fotografano un problema abbastanza serio ed evidente, dal momento che la normativa UE sulla tutela dei consumatori parla chiaro: post, storie o reel sponsorizzati vanno segnalati come tali.

L'indagine che ha riguardato i post pubblicati sulle principali piattaforme social da 576 influencer ha messo in evidenza che il 97% di essi realizza dei contenuti ricevendo denaro dalle aziende, interessate ad avere visibilità per i loro servizi o prodotti, ma appena il 20% del campione informa sistematicamente follower e utenti di passaggio che quel che vedono è lì anche per ragioni di natura economica. Spesso e volentieri la fetta maggiore dei guadagni degli influencer deriva, più che dalle piattaforme stesse, dalle sponsorizzazioni.