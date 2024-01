L'Orologio dell'Apocalisse segna 90 secondi alla mezzanotte

L'Orologio dell'Apocalisse segna le 23:58:30. Mai come oggi si era stati così vicini alla mezzanotte, ovvero al momento in cui non ci saranno più possibilità di evitare la catastrofe globale. Le lancette del Doomsday Clock - questo il suo nome originale - sono state spostate avanti di altri 10 secondi rispetto ai 100 precedenti. Un'accelerazione preoccupante considerando il fatto che nel 2012 alla mezzanotte mancavano 5 minuti: 2012: 5 minuti

2015: 3 minuti

2017: 2 minuti e 30 secondi

2018: 2 minuti

2020: un minuto e 40 secondi

2023: un minuto e 30 secondi "I membri del Science and Security Board sono profondamente preoccupati per il deterioramento dello stato del mondo", si legge nel comunicato diffuso dal Bulletin of the Atomic Scientists (fondato da Albert Einstein nel 1945). Le lancette sono state spostate "perché l'umanità continua ad affrontare un livello di pericolo senza precedenti": più che una minaccia è un avvertimento affinché "si risponda con urgenza, come se oggi fosse il momento più pericoloso della storia moderna. Perché potrebbe benissimo esserlo".

Il Doomsday Clock è stato istituito nel 1947 dal Bulletin of the Atomic Scientists per indicare nel modo più semplice e "comunicativo" possibile il livello di gravità delle minacce all'umanità e al pianeta.

LE MOTIVAZIONI

GUERRA La guerra in Ucraina più va avanti, più la minaccia nucleare diventa concreta. febbraio 2023: Putin sospende il New Strategic Arms Reduction Treaty (New START)

Putin sospende il New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) marzo 2023: dispiegamento di armi tattiche nucleari in Bielorussia

dispiegamento di armi tattiche nucleari in Bielorussia giugno 2023: proposta di lanciare ordigni nucleari sull'Europa occidentale

proposta di lanciare ordigni nucleari sull'Europa occidentale ottobre 2023: la Duma ha votato per il ritiro della ratifica del trattato sulla messa al bando degli esperimenti nucleari Non solo Russia, ma nel 2023 anche Cina e Stati Uniti hanno incrementato la spesa in armi nucleari. Situazione in rapidissimo peggioramento anche in Corea del Nord, Iran, Pakistan e India, mentre il conflitto nella striscia di Gaza rischia di estendersi a tutto il Medio Oriente.

CLIMA Il 2023 è stato l'anno più caldo di sempre da quando esistono le rilevazioni. Nonostante le promesse e gli accordi internazionali le emissioni di gas serra sono in aumento, le temperature degli oceani non sono mai state così elevate, i ghiacci dell'Antartide si stanno sciogliendo a velocità record. Gli investimenti in energia pulita hanno raggiunto nel 2023 1,7 mila miliardi di dollari, un dato potenzialmente entusiasmante che tuttavia viene in larga parte reso vano dagli investimenti in combustibili fossili che, nello stesso anno, sono stati pari a mille miliardi di dollari. Ciò che si sta facendo per evitare di aumentare la temperatura media terrestre di 1,5°C rispetto al periodo pre-industriale (Accordi di Parigi) è insufficiente.

MINACCE BIOLOGICHE L'ingegneria genetica sta evolvendo in modo esponenziale, e ora "la convergenza degli strumenti emergenti dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie biologiche può radicalmente consentire agli individui di abusare della biologia". L'invito da parte della Casa Bianca di una AI responsabile non è giuridicamente vincolante, dunque permangono le preoccupazioni in tal senso: chiunque con l'ausilio dell'intelligenza artificiale potrebbe essere potenzialmente in grado di creare minacce biologiche che mettono in pericolo l'uomo e l'ecosistema.

AI ChatGPT e tutte le AI generative rappresentano un potenziale pericolo. Costituiscono non solo un rischio esistenziale ma sono anche una minaccia concreta e immediata (v. uso militare). Gli sforzi di disinformazione basati sull'AI potrebbero essere un fattore che impedisce al mondo di affrontare in modo efficace i rischi nucleari, le pandemie e i cambiamenti climatici.

Come primo passo, e nonostante i loro profondi disaccordi, tre delle principali potenze mondiali – Stati Uniti, Cina e Russia – dovrebbero avviare un dialogo serio su ciascuna delle minacce globali qui elencate. Ai massimi livelli, questi tre Paesi devono assumersi la responsabilità del pericolo esistenziale che il mondo si trova ad affrontare. Hanno la capacità di salvare il mondo dall’orlo della catastrofe. Dovrebbero farlo, con chiarezza e coraggio, e senza indugi. Mancano 90 secondi a mezzanotte.

https://www.youtube.com/live/-p67zvLaUFs?si=iOhVyMY0SyvpEC0b