Bill Gates ricevuto da Giorgia Meloni. Si è parlato di intelligenza artificiale

Oltre alle questioni più spinose legate al conflitto Ucraino, quello del Medio Oriente e la crisi migratoria, ampio spazio sarà dato anche all'intelligenza artificiale. Si tratta di un argomento che oltre a poter generare grandi opportunità viene anche considerato molto rischioso, pertanto tutti i paesi industrializzati si stanno muovendo per mettere in atto meccanismi di governance condivisi.

A quanto pare l'incontro si è protratto per circa 1 ora ed è risultato strettamente connesso all'impegno dell'Italia con la presidenza del G7 durante l'anno in corso , carica che il nostro paese ha assunto per la settima volta e che durerà fino al 31 dicembre 2024. Ricordiamo che il G7 riunisce le principali economie occidentali più avanzate del mondo, ossia Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d’America e quest'anno si terrà dal 13 al 15 giugno in Puglia.

In questo contesto, Bill Gates si è incontrato con Giorgia Meloni e con Padre Benanti, l'attuale presidente della commissione AI per il Dipartimento informazione ed editoria, nonché membro italiano del Comitato sull'intelligenza artificiale delle Nazioni Unite. Ed è proprio dalla sua voce che abbiamo un primo commento su quanto accaduto durante l'incontro.

"Bill Gates, da tecnologo, ha soprattutto sottolineato i grandi vantaggi di ottimizzazione di alcuni processi che possono arrivare" dall'Intelligenza artificiale. Per quanto riguarda i rischi, lui dice che è più importante che sia nelle mani giuste. Approcci differenti. [...] Ho partecipato solo a un piccolo pezzo, in cui si parlava di AI e delle sfide che pone l'AI. Abbiamo qualcuno che ha fatto la storia di questo settore e abbiamo la presidente del Consiglio che ha espresso una serie di cose già dette nel discorso all'Onu e in occasione di altri discorsi. La cosa interessante è che si aprono spazi di dialogo".

Bill Gates si è più volte pronunciato sull'intelligenza artificiale e proprio sul finire del 2023 ha pubblicato una lettera all'interno del suo spazio web chiamato GatesNotes, dove ha voluto fare il punto. Secondo Gates il 2024 sarà l'anno dell'AI e il suo impatto sarà sempre maggiore man mano che più persone la adotteranno in qualsivoglia forma. Per capire il livello di importanza, Gates paragona l'avvento dell'AI a quella dell'era internet, sottolineando che entrambe le tecnologie hanno registrato una crescita esponenziale in un breve periodo di tempo. Il suo approccio è molto positivo e Gates spera di poterla sfruttare per rendere il mondo un posto migliore.