Influencer, l'Agcom approva le linee guida: previste multe da 10mila a 600mila euro

Il "Pandorogate" e tutte le altre questioni che stanno interessando in queste ultime settimane Chiara Ferragni e le sue aziende avranno dato, probabilmente, una bella accelerata all'approvazione della delibera 178/23/CONS dello scorso luglio relativa a delle "regole" volte a garantire una maggiore trasparenza e consapevolezza da parte dei cosiddetti "influencer".

INFLUENCER COME FORNITORI DI SERVIZI AV

Nel corso della riunione che si è tenuta ieri, 10 gennaio, il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha approvato all’unanimità delle "Linee guida" che, in pratica, assimilano i cosiddetti "influencer" ai fornitori di servizi media audiovisivi. Di conseguenza, anche queste figure verranno sottoposte alla disciplina del Testo Unico dei servizi media audiovisivi (Tusma).

Stando a quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dall'Agcom, l'autorità ha deciso di intervenire, fissando regole e paletti, "vista la crescente rilevanza e diffusione dell’attività degli influencer", definiti come "soggetti che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi", sui quali esercitano responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione di video e social media.

Queste linee guida costituiscono un primo importante passo definendo un insieme di norme indirizzate ai soggetti operanti in Italia che raggiungono, tra l’altro, "almeno un milione di follower" sulle varie piattaforme o social media su cui operano e hanno superato su almeno una piattaforma o social media un valore di engagement rate medio pari o superiore al 2% (ossia, che hanno suscitato reazioni da parte degli utenti, tramite commenti o like, in almeno il 2% dei contenuti pubblicati).

Le previsioni riguardano, in particolare, le misure in materia di comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali della persona, dei minori e dei valori dello sport, prevedendo un meccanismo di richiami e ordini volti alla rimozione o adeguamento dei contenuti.