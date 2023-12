Recensioni false online, multa pesante a Facile Ristrutturare dall'AGCM

Quel "98% di clienti soddisfatti" era una ragione di vanto, un'ancora per attirare nuovi clienti: rimanere insoddisfatti - era il messaggio - di fatto era pressoché impossibile. Una strategia legittima, comprensibile e condivisibile, quella di attrarre nuovi clienti facendo leva sulla soddisfazione di chi cliente lo era già stato. Non fosse che, ha accertato l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'AGCM, diverse recensioni erano false, dunque il tasso di soddisfazione tra gli ex clienti sarebbe stato inferiore.

Così l'AGCM ha comminato sanzioni per 4,5 milioni di euro complessivi a Facile Ristrutturare S.p.A. e a Renovars S.p.A. che ne controlla il 100% per "pratiche commerciali scorrette e ingannevoli nell’attività di ristrutturazione edilizia di immobili residenziali", e non solo per le recensioni false che hanno gonfiato la percentuale di soddisfazione ingannando i potenziali clienti ma anche per aver applicato ai consumatori, in alcuni casi, un sovrapprezzo ingiustificato. In sostanza venivano proposte due strade per la ristrutturazione, una con acquisto autonomo dei materiali (IVA al 22%) l'altra con acquisto delegato all'azienda (IVA al 10%), ma l'AGCM ha rilevato che entrambe portavano allo stesso preventivo, dunque la differenza sarebbe finita nelle tasche di Renovars.