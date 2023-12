IT Wallet, domande e risposte sul portadocumenti digitale in arrivo nel 2024

Il Governo scalda i motori per il debutto di IT Wallet, portafoglio o se vogliamo raccoglitore delle identità pubbliche e dei documenti in formato digitale. IT Wallet è diventato un argomento "caldo" dopo le recenti dichiarazioni del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica Alessio Butti, che nei giorni scorsi in Audizione alla Camera ha fornito aggiornamenti sul progetto IT Wallet.

Il sistema sarà sperimentato già a partire dai prossimi giorni (nel nostro ambiente diremmo che affronterà una fase beta), poi nei primi mesi del 2024 sarà pubblicizzato e infine, entro la prima metà del 2024, sarà integrato nell'app IO. L'idea è che IT Wallet sia un portafoglio o un borsellino con una copia digitale e autenticata di molti documenti, che basti dunque lo smartphone per attestare la propria identità o il possesso della patente di guida, ad esempio.