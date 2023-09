Starlink cresce troppo lentamente, rischio flop

Un discreto successo, sì, ma non come SpaceX si aspettava all'inizio. Stando ai documenti visionati dal Wall Street Journal, nel 2022 la società ha registrato entrate per 1,4 miliardi di dollari , in crescita rispetto ai 222 milioni dell'anno precedente ma nettamente inferiori rispetto ai 12 miliardi di dollari previsti nella presentazione che Elon Musk utilizzava nel 2015 per attirare investitori sul progetto.

Starlink è indubbiamente leader del mercato per quanto riguarda la connessione a internet a banda larga via satellite. Il programma lanciato a inizio 2021 ( i primi 60 satelliti sono stati mandati in orbita due anni prima ) ha registrato un discreto successo e nel tempo è stato ampliato con nuove funzionalità e servizi. Tra questi Roam , che consente di "connettersi da qualsiasi parte della terraferma nel mondo".

NUMERI INFERIORI RISPETTO ALLE PREVISIONI

Il 2022 si è chiuso in perdita, nei primi tre mesi del 2023 il profitto è risultato essere troppo esiguo per essere considerato un segnale di svolta. Il problema potrebbe essere legato alla lenta crescita dei clienti che sottoscrivono l'abbonamento: Starlink auspicava un vero e proprio boom del servizio, fatto che ad oggi non è ancora accaduto. E la differenza tra previsioni e realtà è piuttosto eloquente:

numero di abbonati attivi a fine 2022, previsioni 2015: 20 milioni

numero di abbonati attivi, dato reale fine 2022: poco più di 1 milione

In sostanza, Starlink viene considerato troppo costoso, specie per le popolazioni che vivono in aree rurali e remote. La disponibilità a pagare abbonamenti come quelli proposti da SpaceX è più facile l'abbiano coloro che vivono nelle città, ovvero laddove il collegamento alla rete è già disponibile (non via satellite) e a prezzi decisamente più contenuti. E la richiesta di connessione da parte di popolazioni isolate e per la navigazione in mare rappresenta una nicchia che - come visto - rischia di non essere profittevole.

Ci si chiede a questo punto se sia in pericolo la sostenibilità (economica) del servizio: con entrate ridotte, finanziamenti limitati e la necessità di spedire in orbita satelliti continuamente (sono 4.700 ad oggi, ma dopo 5 anni escono dall'orbita e devono essere sostituiti) si rischia che il progetto collassi. Musk da una parte spera di contenere i costi con i prossimi lanci attraverso l'enorme razzo Starship, dall'altra teme che la concorrenza si faccia avanti - e il progetto Kuiper di Amazon non è così lontano.

Credits immagini: SpaceX