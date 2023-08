Intelligenza artificiale, in Italia a rischio oltre 8 milioni di posti di lavoro

L'intelligenza artificiale rischia di togliere il lavoro a 8,4 milioni di italiani: lo rivela Confartigianato in un documento in cui vengono analizzate le conseguenze che l'AI generativa può avere sull'occupazione nel nostro Paese. Report che non fa che confermare quanto riportato da studi internazionali secondo cui quasi tutti i lavori sarebbero a rischio di essere sostituiti dalla tecnologia.

Il 36,2% dei lavoratori italiani sarà direttamente coinvolto dal processo di automazione attualmente in corso: è già di per sé un dato importante, tuttavia leggermente inferiore rispetto a quello della media europea (39,5%). Il Paese in cui si prevede il maggior grado di esposizione all'intelligenza artificiale è il Lussemburgo con il 59,4% dei lavoratori coinvolti.

Italia: 36,2%

Germania: 43%

Francia: 41,4%

Lussemburgo: 59,4%

Belgio: 48,8%

Svezia: 48%

media europea: 39,5%

Come spiega il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, l'AI "è un mezzo, non il fine", dunque "non va temuta ma governata". L'intelligenza artificiale deve essere subordinata all'intelligenza artigiana, così che la prima diventi "strumento capace di esaltare la creatività e le competenze, inimitabili, dei nostri imprenditori".