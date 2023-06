Perchè la PEC diventerà più importante dal 6 luglio

Non tutti forse avranno sentito parlare di INAD: è l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali, piattaforma creata da Agid (Agenzia per l'Italia Digitale), Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infocamere su cui i cittadini possono eleggere il proprio domicilio digitale utilizzando l'indirizzo elettronico di posta certificata (PEC).

Una volta attivato il servizio, i cittadini, i professionisti e le aziende riceveranno tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione direttamente sulla PEC, "con un risparmio significativo di tempi e costi" come sottolineato dal Sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione tecnologica Alessio Butti.