L'AI generativa sostituisce i giornalisti: Bild licenzia 200 persone

Le funzioni di caporedattore, redattore, correttore di bozze, segreteria e photo editing non esisteranno più come oggi.

L'obiettivo è quello di ridurre i costi di circa 100 milioni di euro , secondo quanto riportato dalla Frankfurter Allgemeine vuole minimizzare i licenziamenti e "trovare soluzioni socialmente accettabili". I tagli di cui l'azienda non può proprio fare a meno riguardano le mansioni che, come scritto a chiare lettere nella mail inviata ai dipendenti, "vengono svolte nel mondo digitale dall'intelligenza artificiale". E ancora:

L' intelligenza artificiale sostituirà parte della redazione del quotidiano tedesco Bild appartenente al gruppo Springer. I licenziamenti sono già stati annunciati - si parla di circa 200 posti - e le redazioni regionali passeranno dalle attuali 18 a 12 (ad esempio, Bild Rheinland prenderà il posto di Bild Dūsseldorf e Bild Colonia). I tagli riguarderanno tanto i manager quanto gli editori: questi ultimi, come detto, saranno parzialmente rimpiazzati dall'AI generativa così come nel recente passato è toccato ai lavoratori di Cnet .

PARTE L'ERA 100% DIGITALE

Per mantenere il successo economico in futuro i nostri guadagni nel settore dei media tedeschi devono migliorare di circa 100 milioni di euro nei prossimi tre anni. Attraverso l'aumento delle vendite ma anche con la riduzione dei costi. [...] La libertà di fare giornalismo indipendente e critico dipende dal successo economico.

Il giornalismo cartaceo è finito, dice il CEO di Axel Springer Mathias Döpfner, ora c'è spazio solamente per il digitale . Che evidentemente non riguarda solamente la tipologia di supporto del giornale - dalla carta al web - ma anche il repentino passaggio da una redazione fisica ad una completamente virtuale .

DURA REAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DEI GIORNALISTI

La decisione di licenziare i dipendenti sostituendoli con i chatbot non è affatto piaciuta all'associazione tedesca dei giornalisti (Deutsche Journalisten-Verband, DJV):

L'e-mail che ieri la dirigenza della Bild ha inviato ai dipendenti [...] giustifica i tagli di posti di lavoro e la chiusura di alcune sedi regionali della Bild: impersonali, senz'anima, assolutamente tecnocratiche. Non importa che si tratti di persone di cui si decide il futuro professionale. Invece si lamentano di "prodotti, progetti e processi che non potranno mai più avere successo economico".

[...] altrettanto negativo è il segnale che il gruppo sta inviando all'industria editoriale: guarda, stiamo usando l'intelligenza artificiale per tagliare posti di lavoro e quindi massimizzare i profitti.

Mai e poi mai, dice l'associazione, il collega AI potrà sostituire l'editore in carne ed ossa. E resta aperto il tema della responsabilità: "la responsabilità editoriale per i contenuti esiste anche per i testi generati con l'aiuto di una soluzione tecnologica come l'intelligenza artificiale. I media non possono sfuggire a questa responsabilità".